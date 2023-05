DIAMOND, Jean-Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Paul Diamond, survenu le samedi 29 avril 2023 à Blainville.Il laisse dans le deuil, sa soeur Denyse et ses enfants Jonathan (Marina) et petite-fille Morgane, Benjamin (Chloé), Eve-Emmanuelle (Rémi) et petite-fille Zoé, ainsi que sa nièce Julie (Claude), fille de son défunt frère Guy.Il laisse également dans le deuil son amie de coeur Huguette Caron ainsi que sa fille Claudie Caron et son fils Milan, de même que ses cousins, cousines, son ex belle-famille Lemay, ainsi que plusieurs autres parents et amis qui lui étaient chers.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie/ Athos, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal, le samedi 20 mai 2023 de 11h à 15h. Une liturgie de la Parole suivra en salon.