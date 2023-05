LANDRY, Roland



Roland Landry s'est éteint le 13 avril 2023, à la suite d'une brève maladie.Roland, surnommé "Rollie" ou "Bolder", laisse dans le deuil ses fils Dan (Ginette) et Mark (Julie), ses petits-enfants adorés Christine (Blaze), Katherine et Shawn, ses soeurs Rita (Jacques) et Yvette, de même que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 13 mai 2023, de 13 h à 17 h, aux :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QUÉBEC H9S 3X6Un repas léger sera servi à 17 h au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient grandement appréciés.