DUPUIS, Ginette

Sur Terre, ce 18 avril 1950 à Longueuil, la vie y dépose un petit être. On l'appellera Ginette. Son père Lambert et sa mère Marthe Gagnon seront très fiers d'elle. Entourée d'amour familial, elle deviendra l'aînée de (feu) Gilles, (feu) Gaëtane, Marjolaine et Johanne.À peine entrée dans l'adolescence, Ginette fera la connaissance d'André Mayrand, et tous deux s'aimeront aussitôt pour la vie. Ils s'uniront en ce beau jour du 4 octobre 1969 en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil. De cette union, 2 belles filles, Véronique (Daniel Ladrie) et Évelyne (Daniel Viau) seront à leur tour accueillies sur Terre.De leur amour, naîtront Félix-Antoine et Frédérique chez les Ladrie, Lambert, Alexandre et Benjamin chez les Viau.Vieux-Longueuil, Boucherville, St-Basile-le-Grand, ils vivent de belles années. Mais un grand malheur envahira progressivement la famille. C'est alors que tel un immense arbre de Noël rempli d'un millier de lumières, les cellules de son cerveau commenceront à s'éteindre, les unes après les autres. Six années passeront, dont deux sans parole. Si bien que ce dimanche soir, 30 avril 2023, les 73 années de sa vie la quitteront pour retourner là-haut. Entourée des siens, Ginette partira dignement. Par chance, une seule lumière reste encore allumée, lui donnant lueur de lucidité. D'une larme, elle s'éteindra, nous laissant gorgés de ce bonheur qu'elle s'avait si bien nous procurer.Et André de lui dire :Merci la Vie.Épilogue : La nuit suivant son décès, 2 minuteries ont refusé d'éteindre les lampes qui normalement se ferment en début de nuit. Après vérification et n'ayant constaté rien d'anormal, j'ai dû les éteindre au petit matin. La nuit suivante, tout se ferme comme d'habitude. Une histoire de petites lumières qui s'éteignent, vous me direz ...!Remerciements très sincères au personnel si dévoué du centre d'hébergement Montarville de Saint-Bruno. Je pense à Sophie, Sergio, Jessie, Alexandra, Marie-Pierre, Florence, Sylvie, Nancy et Mélanie, et j'en oublie. Les soins et l'amour qu'ils y prodiguent sont d'une valeur inestimable.Et SVP, faites un don à la Société Alzheimer, trop de gens vivent la même histoire.Pour le moment, seules, les cendres de Ginette seront récupérées par la famille proche.Début d'octobre, en référence à cette si belle journée du mariage de 1969, une cérémonie religieuse devrait avoir lieu en la Cathédrale St-Antoine de Longueuil ainsi qu'une mise en terre au cimetière de Saint-Antoine-de-Padoue situé tout près. Un petit gouter suivra. Famille et amis seront contactés pour plus de détails.Tél : (450) 467-4780 www.salondemers.com