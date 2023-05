CÔTÉ, Richard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Côté, survenu le 19 avril 2023, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs Andrée, Denise (Jean-François), Hugues (Cécile), Gaston, Nicole (feu Jean-Guy), Yvette (feu Jacques), ceux qui nous ont quittés Jean-Paul, Roger, Bernard, Yvon, Gilles, Gilberte, Hector et Madeleine, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 mai 2023, de 13 h 30 à 15 h 30 à la :Une cérémonie sera célébrée à 15h30, en la chapelle du complexe. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le site web du salon.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital du Sacré-Coeur et les Services Palliatifs du Grand Montréal.