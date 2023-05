CIOTOLA, Georges



À Montréal, le 29 avril 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Georges Ciotola, fils de feu Domenico Ciotola et de feu Maria Bonetto. L'ont également précédé ses frères feu Joseph (feu Françoise), feu Jean-Marie, feu Alexandre (feu Rolande), feu Philippe et ses soeurs feu Eugénie et feu Julienne.Il laisse dans le deuil son frère Pierre. Il laisse également ses nièces Sandra (François), Sylvia (Sylvain), Carmen (Gilles) et Marie (Carl).Il a été un médecin de famille passionné et dévoué auprès de sa clientèle pendant près de 35 ans. Il prit sa retraite au début de 2000.Ainsi, la famille recevra les condoléances le lundi 15 mai 2023 de 10 h 30 à 11 h à l'église Notre-Dame-des-Neiges située au 5366 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3T 1Y2. Par la suite, les funérailles seront célébrées à 11 h.