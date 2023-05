Arrestation de 61 membres présumés de la mafia calabraise en Italie

La justice italienne a annoncé mercredi l'arrestation de 61 membres présumés de la mafia calabraise pour des délits allant de la fraude à l'extorsion aux dépens de producteurs d'oignons de Calabre.

Cette opération policière s'est concentrée sur divers clans de la 'Ndrangheta, la mafia la plus puissante d'Italie, basée en Calabre, la région pauvre correspondant à la pointe de la Botte.

L'enquête visait 167 personnes, dont 33 se trouvant déjà en prison, soupçonnées d'être impliquées dans des activités criminelles dans la province calabraise de Vibo Valentia, ont déclaré les procureurs de Catanzaro dans un communiqué.

Des centaines de membres de la 'Ndrangheta et de leurs collaborateurs, dont certains étaient la cible de cette opération, sont déjà accusés dans le cadre d'un «maxi-procès» en cours.

L'enquête a mis en évidence les divers intérêts commerciaux de la mafia et sa capacité à entretenir des relations avec des «cols blancs», des hommes politiques et des représentants des administrations publiques, ont-ils ajouté.

Selon les procureurs, les divers délits des clans de la 'Ndrangheta comprennent non seulement le trafic de drogue et la possession d'armes, mais aussi l'achat de votes, l'ingérence dans les appels d'offres publics, des fraudes liées aux centres pour migrants ou l'extorsion de fonds à des entreprises du secteur du tourisme.

La 'Ndrangheta agit dans plus de 40 pays au total et son importante influence sur l'économie de la Calabre l'a rendue particulièrement difficile à éradiquer, notamment en raison de la fortune qu'elle a accumulée au travers de ses activités criminelles.

Selon le parquet de Catanzaro, des membres de la mafia visés par l'opération rendue publique mercredi ont réussi à infiltrer le système de santé publique de la ville de Vibo Valentia de manière à obtenir la gestion de contrats de restauration pour les hôpitaux.

L'une des fraudes concerne la gestion publique de l'accueil des migrants, avec la présentation par la 'Ndrangheta de factures pour des services inexistants. Autre exemple : au sein d'une administration municipale, un fonctionnaire a «ajusté» les résultats d'un concours destiné à pourvoir un emploi public afin de permettre l'embauche d'un directeur proche de la mafia.

Et même des producteurs des célèbres oignons rouges de Tropea, très prisés en Italie, ont été victimes d'extorsions, de même que des entreprises touristiques exerçant le long de la côte calabraise.

L'opération révélée mercredi a concerné, outre la Calabre, le Latium (la région de Rome) et plusieurs régions du nord : la Lombardie, le Piémont et la Vénétie.

La semaine dernière, les polices européennes ont lancé une vaste opération contre la 'Ndrangheta, arrêtant 132 personnes sur le continent, ainsi qu'au Brésil et au Panama, soupçonnées de trafic de drogue et d'armes, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.