1,6kg de coke dans ses valises: «Je n'étais pas au courant», jure une Montréalaise arrêtée à l'aéroport

Une Montréalaise qui s’est fait prendre avec 1,6 kilo de cocaïne en revenant d’un voyage en Équateur jure qu’elle ignorait tout de la drogue cachée dans un double fond de ses valises, et qu’elle devrait ainsi être acquittée.

« Moi je n’étais pas au courant, je n’étais pas au courant de ça, là, je comprends pas, j’ai même pas rien vu », avait répété à plusieurs reprises Jennefer Chawla lors de son arrestation à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Photo Courtoisie

Chawla, 34 ans, subit présentement son procès au palais de justice de Montréal, pour une importation de drogue survenue en mai 2019. La femme revenait d’un voyage en Amérique du Sud quand des vérifications ont permis de découvrir que ses valises avaient été trafiquées. Et en poussant l’inspection, les douaniers ont découvert que derrière des panneaux rigides à l’intérieur des coutures, il y avait l’équivalent de dizaines de milliers de dollars en cocaïne.

« C’était très bien fait », avait confié un gendarme à l’accusée.

Photo courtoisie

Une « mule »

De toute évidence, Chawla aurait été une « mule », c’est-à-dire une personne utilisée par des trafiquants de drogue afin de faire transiter de la drogue d’un pays à l’autre. Et dans le cas de Chawla, la preuve de la Couronne indique qu’elle se serait fait payer son billet d’avion par une personne qu’elle aurait dû aller voir à son retour de voyage.

« Quelqu’un t’as mis dans le pétrin, lui avait dit un policier lors de son interrogatoire. Tu n’as juste été la personne qui a amené [la drogue]. Mais regarde où est-ce que t’es. Penses-y, ce n’est pas juste à toi à prendre le blâme de tout ça. »

Photo courtoisie

La femme n’avait toutefois pas donné de nom, si bien qu’elle est la seule à faire face à la justice, et qu’elle risque des années derrière les barreaux advenant qu’elle soit déclarée coupable.

Responsabilité criminelle

Sauf que pour ses avocats Mes Gracinda Morais Fernandes et Mike Jr Boudrau, il est clair que Chawla ignorait réellement qu’elle transportait de la drogue, d’autant plus qu’elle souffre de plusieurs troubles psychiatriques depuis des années. Ils estiment qu’elle devrait être soit acquittée, soit déclarée non criminellement responsable en raison de troubles mentaux, tel que l’a suggéré un psychiatre qui l’a évaluée.

Photo Michaël Nguyen / JdeM

« [En 2019] j’étais dans une dépression très sévère », a d’ailleurs témoigné l’accusée ce mercredi, ajoutant qu’au cours de sa vie, elle a reçu plusieurs diagnostics dont pour un trouble de la personnalité limite et des problèmes relationnels chroniques, en lien avec une jeunesse difficile ponctuée d’événements traumatisants.

« La seule chose que j’aimais faire dans la vie, c’est de voyager », a-t-elle laissé tomber lors de son témoignage parsemé d’anecdotes parfois très personnelles sur sa vie.

Le procès, devant le juge Dennis Galiatsatos, devrait se poursuivre au cours des prochains jours.