Cannabis médical: découverte d’une nouvelle source de cannabinoïdes dans une plante

Des chercheurs ont découvert une toute nouvelle source de molécules habituellement trouvées dans le cannabis, qui seraient produites par une plante aux fleurs jaunes d’Afrique du Sud dégageant une forte odeur de curry.

«La forte demande de nouveaux cannabinoïdes stimule la recherche de sources inexploitées [...] Notre découverte fournit une source actuellement inexploitée de cannabinoïdes et des outils pour l'ingénierie chez des hôtes hétérologues», a indiqué la semaine dernière l’équipe de recherche dans la revue scientifique «Nature Plants».

Même si elle ne serait pas apparentée aux plants de Cannabis sativa, qui produisent les molécules cannabinoïdes utilisées dans les drogues récréatives, la plante Helichrysum umbraculigerum aurait historiquement été utilisée lors de rituels comme substances toxiques, a rapporté le média belge 7sur7.

Surnommée «parapluie laineux» en raison de sa forme, elle aurait la particularité de produire une grande quantité de cannabigérol (CBG), une molécule grandement utile d’un point de vue médical.

Et contrairement aux plants de cannabis habituels, le parapluie laineux ne produirait aucun tétrahydrocannabinol (THC) ou cannabidiol (CBD) – les substances les plus populaires du cannabis pour leurs effets sur le corps – qui demandent plus de doigté à exploiter d’un point de vue pharmaceutique.

La plante d’Afrique du Sud aurait aussi l’avantage d’avoir une espérance de vie plus longue et de pousser rapidement, ce qui engendrerait une production plus économique et écologique.

Par ailleurs, l’équipe de chercheurs doit encore se pencher sur une quarantaine de cannabinoïdes, produits par la plante, qui sont encore inconnus.

«La prochaine étape passionnante consistera à déterminer les propriétés de plus de 30 nouveaux cannabinoïdes que nous avons découverts, puis à voir quelles utilisations thérapeutiques ils pourraient avoir», aurait déclaré la Dre Paula Berman, selon le média belge.