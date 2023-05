C’était un match pourri, selon l’entraîneur des Devils

Les Devils du New Jersey se trouvent dans le pétrin et leur instructeur-chef Lindy Ruff est plutôt dubitatif quant à leurs récentes performances, particulièrement celle de mardi, dans le quatrième match de la série face aux Hurricanes de la Caroline.

À l’image de nombreuses formations participant aux éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, les Diables ont montré leur bon côté et également leur mauvais. Tous les espoirs étaient permis après qu’ils eurent réduit l’avance de leurs rivaux en l’emportant 8 à 4, dimanche. Cependant, tout s’est effondré en deuxième période de l’affrontement suivant, la Caroline inscrivant cinq buts en 12 min 10 s pour encaisser un cuisant revers de 6 à 1. Et visiblement, Ruff n'a pas été impressionné.

À lire aussi: CH: Chris Wideman «sait qu'il est mauvais»

À lire aussi: LNH: les Leafs espèrent un miracle

À lire aussi: Ces équipes de la LNH ont surmonté un retard de 3 à 0 pour l'emporter

«Jamais, dans une partie cette année, nous avions patiné et contrôlé la rondelle aussi mal, a-t-il déploré, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Je regarde notre manière de jouer après la septième rencontre contre les Rangers de New York [dans les deux premiers duels face aux Hurricanes] et il y a des similitudes avec ça. Je me demande si nous éprouvons des difficultés avec la gestion suivant nos succès. Les gars ont disputé un très bon match avant de revenir avec une performance comme celle-là. Les séries sont ardues et nous n’avons pas joué à un niveau suffisamment élevé pour l’emporter.»

«Nous n’avons pas patiné, nous n’étions pas là pour nous soutenir les uns les autres. Notre défense n’a pas bougé ses patins afin de quitter sa zone. Tous ces trucs qui fonctionnaient dans la partie antérieure sont disparus.»

Le cas Vanecek

Certes, il y a le cas du gardien Vitek Vanecek, qui en arrache sérieusement en séries 2023. Ayant flanché quatre fois sur les six derniers lancers décochés en sa direction, il a été remplacé par Akira Schmid. Depuis le début de la phase d’après-saison, il a conservé une moyenne de buts alloués de 4,64 et un horrible taux d’efficacité de ,825. Plusieurs s’attendent aussi à voir Schmid amorcer le prochain duel, mais Ruff refuse de lancer la première pierre à Vanecek.

«Si vous jetez un coup d’œil à notre manière de jouer et à ce qu’on a accordé, je ne crois pas qu’il faudrait montrer du doigt le gardien. Il y a de nombreux autres facteurs à examiner», a-t-il considéré.

Le cinquième match de la série se tiendra jeudi, 19 h, à Raleigh, et sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.