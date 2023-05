BEAUDIN (née BÉDARD)

Marcelle



De Saint-Rémi, le 6 mai 2023 à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Marcelle Bédard épouse de feu monsieur Maurice Beaudin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Denise Oligny), Réjean (Carole Giroux), feu Gérard (Brigitte Boyer), Johanne (Rosaire Boyer), Jean-Yves (Annie Poupart), ses petits-enfants Chantal, Caroline, Marie-Josée, Pascal, Pier-Yves, feu Amélie, Julie-Ann et ses arrière-petits-enfants Xavier, Zoé, Samuel, Cédrick, Océane, Léa et William, son frère Jean-Guy, sa belle-soeur Huguette, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 13 mai 2023, dès 9h30 et suivront les funérailles à 11h.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Caroline, le Manoir St-Rémi ainsi que les soins palliatifs de l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.