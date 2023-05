Affaire Carpentier: des mesures de la SQ pour «bien paraître» estime un expert

L’expert en recherche terrain Alain Croteau persiste et signe: certaines des mesures mises en place par la SQ lors de l’opération visant à retrouver Norah et Romy Carpentier relevaient plus du bien-paraître que de chances réelles de retrouver les petites.

• À lire aussi: Mort de Norah et Romy: le secteur où elles été retrouvées aurait pu être ratissé presque 45 heures plus tôt

• À lire aussi: Mort de Norah et Romy Carpentier: l’enquête publique reprend après une longue pause

Le policier retraité avait tenu des propos similaires lors de sa participation à l’émission Enquête sur l’opération Carpentier à l’hiver 2022. Mercredi, contre-interrogé par l’avocate qui représente le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec, Alain Croteau a réitéré ce dur constat.

Pierre-Paul Biron

«Il y a eu des mesures efficaces, mais je pense que certaines des mesures prises étaient dans l’ordre de calmer les ardeurs, de se donner une bonne image. C’est triste à dire, mais c’est mon opinion.»

L’expert qui a travaillé 27 ans au sein du corps de police provinciale a affirmé avoir déjà pris part à de telles mesures «pour calmer l’opinion publique» au fil de sa carrière.

Il cite notamment l’utilisation de l’hélicoptère, «d’où on ne voit rien avec la canopée dans le bois» ou celle de l’avion de Transport Canada équipé d’une caméra thermique.

Photo Annie T. Roussel

«C’est une ressource demandée qui n’a rien produit en termes de résultats tangibles», expose Alain Croteau, qui aurait souhaité plus d’effectifs de chercheurs sur le terrain et une meilleure stratégie globale.

Une vendetta?

La procureure Marie-Claude Poulin, qui s’était jointe à une requête en exclusion du témoin pour partialité qui a finalement été refusée par le coroner, a également questionné M. Croteau sur la possibilité que sa présence à l’enquête lui serve de vendetta envers la SQ.

Une façon pour lui de «faire la promotion de sa vision de la recherche terrestre» après qu’il eut quitté le service «amer» a exposé l’avocate.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

«Ça fait deux ans que je retraité et je suis très bien à la retraite. [...] Lorsque le dossier s’est présenté et que j’ai eu l’occasion de venir témoigner, je trouvais que j’avais une expertise à partager et c’est ce que je fais. Maintenant, ce que la SQ fera avec cette expertise [...] vous en faites ce que vous voulez», a rétorqué l’expert.

L’impartialité de ce dernier a encore été remise en doute par les parties intéressées, l’avocate du procureur général du Québec le questionnant aussi sur l’utilisation dans son rapport et son témoignage de termes trahissant une certaine émotivité.

Des termes comme «honteux», «menterie», «triste», «malheureux».

«Un expert ne devrait-il pas se détacher de cette charge émotive pour fournir une opinion impartiale?»

«Je réponds avec mon cœur. Je ne suis pas capable de voir de moments neutres dans ce qu’a vécu Mme Lemieux [la mère de Norah et Romy]», a rappelé le témoin, ajoutant que s’il arrivait à la conclusion que quelque chose «n’avait pas de bon sens», ce n’était pas parce qu’il avait du ressentiment, mais plutôt parce que «ce qui devait être fait n’a pas été fait».

Une question de respect

Et qu’est-ce qui n’a pas été fait? Les constats du manque d’effectif et des erreurs stratégiques ont été posés tout au long de l’enquête.

Pour Alain Croteau, la priorité absolue pour la suite est que la Sûreté du Québec reconnaisse la spécialisation en recherche terrestre. «Quand on fait venir le démineur, on ne lui dit pas de couper le fil rouge», illustre l’ex-policier pour expliquer son argument.

D’après ce dernier, lorsque la direction reconnaîtra l’expertise, le reste suivra et on pourra éviter les échecs comme celui du dossier Carpentier.

Photo Stevens Leblanc

«Le respect pour l’expertise, pour la spécialisation, assurerait qu’il y a du personnel, assurerait l’entraînement, la formation et le maintien des compétences. Tout ça découle du respect», a soutenu en entrevue le spécialiste, convaincu «qu’on est meilleurs que ce qu’on a vu [dans le dossier Carpentier]».

Deux derniers experts

Le coroner Luc Malouin doit entendre deux derniers témoins experts avant de clore son enquête. Le policier à la retraite de la police provinciale de l’Ontario Gérald Malette a analysé le travail de ses homologues québécois et a commencé en fin de journée mercredi la présentation de ses observations. Son témoignage et son contre-interrogatoire se poursuivront jeudi.

Le psychiatre Alain D. Lesage viendra clore la preuve par la suite.

Suivront les représentations des parties intéressées au dossier, dont la mère de Norah et Romy, Amélie Lemieux, qui reviendra à la barre pour réagir à la preuve qui a été présentée en cours d’enquête.

Réactions de l’expert Alain Croteau à la sortie de son témoignage:

«Collectivement, on est capable de mieux que ça»

«L’émotivité des policiers qui sont venus témoigner me confirme que ces gars-là ont tout donné. Mais n’en demeure pas moins qu’en rétrospective, ça n’a pas été fait toujours dans les règles de l’art.»

«On l’a entendu des témoignages, il n’y en avait pas de monde. [Le problème] je ne pense pas que c’est l’unicité du dossier en lui-même, je pense vraiment plus que c’est le manque de ressources.»