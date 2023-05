De GUISE, André



À Laval, le 3 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur André De Guise, époux de Madame Viviane Gagliardi.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Yvan), Lucie, Chantale (Sylvain), Manon, et Andréa, ses petits-enfant, une mention spéciale pour sa petite-fille Stéphanie, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de la Sérénité pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de la Sérénité serait apprécié en sa mémoire.