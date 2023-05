Encore des épisodes de rejets de poussières à la cimenterie de Port-Daniel-Gascons

De nouveaux épisodes de rejets de poussières sont survenus à la cimenterie de Port-Daniel-Gascons, en Gaspésie, depuis l'ordonnance émise par Québec l'automne dernier pour forcer l'entreprise à corriger la situation.

TVA Nouvelles a appris que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a reçu quatre nouvelles plaintes dans ce dossier et que le propriétaire de Ciment McInnis a signalé 17 épisodes de rejets de poussières aux autorités depuis septembre 2022.

«À chaque fois, le ministère a investigué la situation et fait des vérifications et des inspections pour vérifier s'il y avait des manquements soit à la réglementation ou à l'ordonnance. Et, puisqu'il y a déjà une enquête en cours sur les poussières, à ce moment-là, le ministère a transféré les renseignements là à son enquêteur pour qu'il donne les suites appropriées avec l'enquête qui est en cours», a expliqué le directeur adjoint à la direction du contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, Yan Larouche.

Le ministère a émis une ordonnance le 16 septembre dernier pour contraindre Ciment McInnis en Gaspésie à appliquer des mesures correctives pour faire cesser les émissions de poussières récurrentes.

Depuis l'imposition de l'ordonnance, un premier rapport d'expertise sur les dépoussiéreurs a été déposé par l'entreprise. La cimenterie a présenté à Québec un plan pour corriger les éléments problématiques pour se conformer à la loi.

Le ministère de l'Environnement a approuvé ce plan et des travaux correctifs sont en cours. Ils devraient être complétés d'ici la fin de l'année.

«On va recevoir d'ici le 31 mai, un deuxième rapport d'expert avec un plan d'action et des échéanciers pour corriger les problématiques qui seront identifiées dans le rapport d'experts», a ajouté M. Larouche.

Les autorités rappellent que des contrôles sont effectués pour s'assurer du respect de l'ordonnance.

«On est en contact avec la santé publique relativement à ces épisodes-là. Puis, c'est justement pour ça que le ministère a émis une ordonnance. C'est pour s'assurer que la santé et la sécurité des gens est pris en compte par l'entreprise et pour la contraindre à cesser ses émissions de poussières dans l’environnement», a précisé le ministère.

Ciment McInnis soutient que la plupart des mesures correctives ont été effectuées et que l’entreprise continue d'adhérer aux échéanciers prévus. Le propriétaire de l’entreprise, Ciment St Marys, s'engage à gérer ses opérations de manière sûre et responsable.

Pendant ce temps, l'enquêteur responsable au dossier au ministère de l'Environnement poursuit son travail. C'est le DPCP qui décidera si des poursuites pénales seront déposées contre l'entreprise.