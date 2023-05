Hockey junior: un choc entre deux gros espoirs du Canadien en finale de la OHL

Owen Beck sortait d’un entraînement avec les Petes de Peterborough et de différentes rencontres avec ses entraîneurs. On préparait les dernières stratégies avant de sauter dans l’autobus en direction de London.

À London, les Petes croiseront sur leur route les Knights pour la grande finale dans la Ligue junior de l’Ontario. Les deux premiers matchs de la finale auront lieu jeudi et samedi au pays des frères Hunter. Cette finale représentera une confrontation entre deux des plus beaux espoirs du Canadien en Beck et Logan Mailloux, un choix de premier tour en 2021.

À la veille de l’ouverture de cette finale, Beck était un jeune homme fébrile.

« Nous voulions atteindre la finale, c’était un objectif, a-t-il raconté en entrevue téléphonique au Journal. Nous n’étions pas parmi les favoris. Nous avons causé des surprises en éliminant de grosses équipes comme Ottawa et North Bay. C’est spécial comme sentiment. Nous connaissons un beau parcours, mais nous désirons le poursuivre. Nous voulons gagner. »

Les négligés sur papier

Les Petes ont terminé l’année au quatrième rang de la conférence de l’Est avec 74 points (35-29-4). Au deuxième tour des séries, ils ont triomphé des grands favoris dans cette section, les 67’s d’Ottawa, une équipe pratiquement invincible avec 107 points. En demi-finales, ils ont surpris le Battalion de North Bay, la deuxième meilleure équipe dans l’Est avec 99 points.

« Contre North Bay, c’était une victoire de caractère et de résilience puisque nous perdions 3 à 2 après cinq matchs, a rappelé Beck. Nous avons gagné un septième match sur la route, contre une bonne équipe et dans un environnement hostile. C’est gros pour notre confiance. »

« Pour cette finale, nous partons encore comme les négligés, a-t-il poursuivi. J’aime ce rôle. Quand tu regardes notre dossier pour la saison, tu peux croire que c’est le cas. Nous vivons avec cette étiquette. Mais depuis le début des séries, nous jouons du très bon hockey. Nous formons une équipe rapide, robuste et hargneuse. Nous pouvons gagner contre les Knights. J’ai confiance. Nous avons déjà fait tomber de grosses équipes depuis le début des séries. Nous devons continuer d’y croire. Nous jouerons de la même façon. »

Une attaque équilibrée

Depuis le début des séries dans la OHL, Beck a obtenu 13 points (6 buts, 7 passes) en 17 rencontres. Brennan Othmann, un choix de premier tour des Rangers de New York en 2021, trône au sommet chez les Petes avec 20 points (7 buts, 13 passes).

Échangé des Steelheads de Mississauga aux Petes au mois de janvier, le choix de 2e tour du CH en 2022 n’a pas la pression de transporter l’attaque de son équipe sur ses épaules comme c’était plus le cas en début de saison.

Photo David Pickering/Petes de Peterborough

« Je ne dirais pas que mon rôle est différent, a-t-il souligné. J’ai toujours eu un ADN défensif. On me décrit comme un centre responsable sur 200 pieds. Je n’ai pas sacrifié des points. Je fais toujours attention à mon jeu défensif. Sur le plan offensif, j’ai connu un bon départ à Mississauga. Je n’ai pas maintenu le même rythme à Peterborough, mais je me retrouve dans une équipe où l’attaque est mieux équilibrée. »

Kent Hughes et Jeff Gorton doivent se réjouir de la saison de leur jeune centre. Il a gagné l’or au Championnat du monde junior avec le Canada, il a joué un premier match avec le CH et il se bat maintenant pour l’obtention du trophée J. Ross Robertson.

« C’est de l’expérience en banque pour moi, a répliqué l’Ontarien. Quand tu as la chance de gagner, tu joues des matchs cruciaux et tu découvres ce qu’il faut pour conduire ton équipe jusqu’à la fin. Le but ultime au hockey restera toujours de gagner. Tu veux être un joueur qui sait comment y arriver. »

« Mailloux est un élément clé pour London » - Beck

Décrit comme l’un des centres les plus intelligents de la OHL, Owen Beck aura une mission importante en finale contre les Knights de London. Il aura les yeux sur le défenseur Logan Mailloux.

« Logan est un élément clé pour London, a dit Beck. Il est un gros défenseur et il est bon pour ralentir les gros attaquants de l’autre équipe dans son propre territoire. Mais il sert aussi de moteur pour l’offensive. Il marque plusieurs buts grâce à son puissant tir de la pointe. Il a un missile. Il n’y a pas beaucoup d’attaquants qui veulent se placer dans sa ligne de tir. Nous n’aurons pas le choix de le faire. Et je le ferai. »

Photo courtoisie, Matt Hiscox

« Notre équipe est courageuse. Nous bloquons plusieurs tirs, a-t-il continué. Ça fait partie de notre recette pour gagner. Nous ne changerons pas notre mentalité contre les Knights. Nous savons comment bloquer des tirs. Pour ma part, j’en retire une fierté. »

Dans les coins

Choix controversé du CH au 31e rang au total en 2021, Mailloux a produit à un rythme élevé avec les Knights cette saison, récoltant 53 points (25 buts, 28 passes) en 59 matchs. Il n’a pas ralenti en séries avec 17 points (6 buts, 11 passes) en 15 matchs.

« Il est un joueur spécial pour les Knights, a rappelé Beck. Pour gagner, nous aurons besoin de le ralentir. Je trouve ça cool de retrouver Logan pour la grande finale. J’ai eu la chance de le connaître au camp de développement avec le CH. Il est un ami, mais je voudrai ressortir vainqueur contre lui. »

À 6 pi 3 po et 208 lb, Mailloux est aussi ce qu’on peut décrire un gros bonhomme. Le défenseur droitier aime aussi le jeu robuste.

« Je ne ralentirai pas dans les coins contre lui, a mentionné Beck avec le sourire dans la voix. Je sais qu’il frappe fort, mais ça reste mon boulot d’y aller. »