Québec nomme Manon Brouillette à la tête du CA d'Hydro

L’ex-présidente et cheffe de direction de Vidéotron et Verizon, Manon Brouillette, a accepté de prendre les rênes du conseil d’administration d’Hydro-Québec. Le nom du nouveau PDG sera connu d’ici la fin du mois.

Selon nos informations, l’actuelle présidente du CA, Jacynthe Côté, a récemment approché au nom du gouvernement Mme Brouillette pour lui proposer de succéder à Sophie Brochu à titre de PDG de la société d’État, ce qu’elle a refusé.

Elle a toutefois accepté le rôle de présidente du CA. Le conseil des ministres a signé le décret officialisant sa nomination en après-midi, mercredi.

«Je suis fier d’annoncer la nomination de Mme Manon Brouillette comme nouvelle présidente du CA d’Hydro-Québec. C’est une femme au parcours exceptionnel qui saura relever les défis énergétiques du Québec!», a déclaré le premier ministre, François Legault.

En décembre dernier, Jacynthe Côté a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas son mandat à la tête du conseil d’administration de la société d’État. Elle entamera un nouveau mandat à la Banque Royale du Canada. Mme Côté était la première femme à présider le conseil d’administration.

À la tête de Verizon

Manon Brouillette la remplacera dès le 2 juin prochain, à la suite d’une longue carrière dans les télécoms, dont 14 ans chez Vidéotron. Il s'agit d'un mandat de 5 ans.

«Mme Brouillette possède une grande expertise de gestionnaire, elle a su se démarquer ici chez Videotron et à l’international avec Verizon. Je suis très content qu’elle ait accepté ce nouveau défi», a ajouté le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

En juin 2021, Mme Brouillette avait été nommée cheffe de l'exploitation de Verizon, à New York. Six mois plus tard, elle était nommée à la tête de ce géant américain des télécommunications.

Elle avait comme mission de développer des expériences 5G en plus de compléter la transformation de Verizon en entreprise technologique.

Or, moins d’un an après cette promotion, elle a démissionné, alors que l’action de Verizon Communication s’effondrait en bourse.

Nouveau PDG bientôt connu

Québec doit maintenant pourvoir le poste de PDG. Pierre Despars exerce les fonctions de PDG par intérim d'Hydro‐Québec, depuis le départ de Sophie Brochu en avril dernier.

Le nom de son successeur permanent sera connu d’ici la fin du mois de mai.

Qui est Manon Brouillette ?

- Femme d’affaires québécoise

- Trifluvienne

- Diplômée de l’Université Laval en communication et marketing

- Complétée le programme de perfectionnement des cadres de l’Ivey Business School de l’Université Western Ontario

- Commencée sa carrière chez Cossette Communication en 2003

- A été vice-présidente au marketing pour les boutiques San Francisco en 2004

- Suivi d’une longue carrière chez Vidéotron, dont 4 ans à titre de chef de direction et présidente

- Nommée chef de direction en 2021 du géant américain des télécommunications Verizon