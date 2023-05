Il se retrouve coincé aux États-Unis à cause d'une erreur de la SAAQ

Un camionneur a eu peur d’être envoyé en prison aux États-Unis après une erreur de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui l’a mis dans le pétrin le mois dernier.

«Faut que quelqu’un à la SAAQ mette ses culottes, et stoppe l’hémorragie. Ça coule quelque part. Mettez un plaster sur le bobo», lance le camionneur Robert Coulombe à propos de système de la société d'État, qui a transmis de mauvaises informations aux autorités américaines.

«Le lien de leur base de données vers l’extérieur ne va pas bien. Coupez le tuyau», implore l’homme, qui a l’habitude de sillonner les routes de la côte est.

Début avril, une erreur de la SAAQ a bloqué Robert Coulombe au sud de la frontière. Depuis, il ne peut toujours pas reprendre le volant pour gagner sa vie.

«Tant que je n’ai pas la certitude que c’est corrigé, je ne peux pas travailler», soupire l'homme en rappelant la transition informatique bordélique de la SAAQ, qui a coûté la tête à son PDG.

Mauvais rêve

Pour Robert Coulombe, le mauvais rêve a commencé le 5 avril dernier. Ce jour-là, il a traversé les douanes de Lacolle, comme il le fait depuis 43 ans.

Du côté américain, on lui dit alors que l’on doit faire une inspection de routine de son camion, comme c'est fréquent dans l’industrie.

Quelques minutes après, un inspecteur du département des transports de New York vient lui coller un papier rouge sur son pare-brise avec la mention «hors service».

«Il m’a dit que je devais avoir un éthylomètre [appareil pour mesurer le taux d’alcool]. Je lui ai répondu: ''Non, je ne me suis jamais fait arrêter pour ça''», se souvient-il.

À cet instant, Robert sait qu’il est dans de beaux draps.

«Je me suis dit : ''C’est sûr que je m’en vais en dedans. Le pauvre petit Québécois, dans l’État de New York, va se ramasser avec des bracelets de métal, et s’en aller en prison''», raconte le camionneur de troisième génération.

Heureusement pour lui, après six heures de négociations, il finit par convaincre les Américains qu’il n’a pas besoin d’éthylomètre, qu'il s'agit d'une erreur parce que cela n'apparaît pas à son dossier de conduite québécois. Il peut donc repartir chez lui.

La faute à la SAAQ

De retour au Québec, Robert apprend des Américains que l’information erronée venait du côté québécois, de la SAAQ.

«Un haut dirigeant de la SAAQ m’a ensuite appelé pour s’excuser et m’a dit qu’il allait régler le problème. Ils m’ont assuré qu’ils me payeraient les frais encourus», partage-t-il.

Interrogée par Le Journal ces derniers jours, la SAAQ a confirmé s'être excusée à Robert Coulombe, en lui promettant de corriger les erreurs.

La SAAQ «s’est engagée à rétablir la conformité des informations à son dossier dans le système d’échanges de renseignements auprès des autres administrations nord-américaines et de confirmer auprès de l’État de New York la validité des renseignements fournis».

La SAAQ reconnaît son erreur

Au Journal, la SAAQ a précisé que les données avaient été corrigées le 5 mai dernier.

«La Société est en communication régulière avec M. Coulombe et elle l’a invité à fournir les informations requises pour le dédommager en regard des frais encourus par cette situation», a souligné la société d’État.

Lorsque l'on demande à Robert Coulombe s’il raconte publiquement son histoire pour tenter d’avoir plus d’argent de la SAAQ, il rétorque que non, qu’il le fait avant tout pour éviter que d’autres camionneurs comme lui jouent dans le même film.

«Je ne veux pas devenir millionnaire demain matin parce que la SAAQ a fait une erreur. Je veux juste que le plus de gens possible sachent que l’erreur existe», conclut-il.

– Avec la collaboration de Nicolas Brasseur