Il serait «suicidaire» de fermer nos portes à l’immigration

Les faits sont têtus, nous sommes une société vieillissante, une société qui pourrait disparaître sans l’apport de l’immigration.

Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de l’Institut de la statistique.

En prenant en compte notre taux de natalité oscillant autour de 1,6 enfant par femme et de notre taux de mortalité, si nous ne recevons pas d’immigrants, la population québécoise commencerait à décroître dès 2032. Comme quoi notre survie comme peuple est intimement liée à notre capacité à accueillir des immigrants. Quoi qu’en disent nos politiciens.

« Suicidaire »

M. Legault nous dit qu’il serait « suicidaire » d’en recevoir plus que 50 000 par année, on pourrait rétorquer qu’il serait également « suicidaire » de ne pas en recevoir du tout. Comme quoi ce n’est pas blanc et ce n’est pas noir. On est dans les cinquante nuances de gris.

Il faut donc trouver le bon dosage comme en pharmacologie, il faut déterminer le dosage thérapeutique. Trop pourrait s’avérer toxique et pas assez pourrait être inutile. Il faut qu’on puisse trouver collectivement ce sweet spot dans lequel nous pouvons arrêter le décroissement de notre société, protéger le fait français au Québec et continuer de prospérer.

Nuance, nuance et nuance

Mais pour cela, il faut de la nuance et une volonté de sortir l’immigration d’une logique de politique politicienne. Deux concepts dont on manque cruellement en ces temps-ci. Nous pouvons dénoncer de toutes nos forces l’Initiative du siècle du gouvernement Trudeau et de ces lobbys torontois qui la soutiennent, mais il faudrait aller au-delà des accusations visant à mettre le Québec au piège nous condamnant à être d’éternelles victimes. Il faudrait se mettre au travail et débattre sereinement.

Chose certaine, ce n’est pas l’immigration qui est la principale menace à notre existence comme peuple et comme nation. Peu importe ce qu’on voudrait nous faire croire.