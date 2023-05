Interventions chirurgicales: Québec dévoile son plan de rattrapage

Québec et les médecins spécialistes investiront 400 millions$ pour ramener le nombre de chirurgies en attente depuis plus d’un an à son niveau prépandémique.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annoncera son nouveau plan de rattrapage à 9h20 ce matin, en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Vincent Oliva.

Selon nos informations, Québec veut faire passer la liste d’attente de 17 512 opérations en attente à 2500 d’ici le mois de décembre 2024.

Chaque région devra se fixer un objectif de réduction.

Les 400 millions$ investis pour ce nouvel effort proviendront de l’Institut de la pertinence des actes médicaux, créé afin de réduire le nombre d’actes médicaux jugés désormais inutiles.

L’argent servira à ouvrir des salles d’opération et à rémunérer les employés qui accepteront d’y faire des heures supplémentaires.

L’an dernier, le ministre Dubé avait annoncé son intention de ramener les listes d’attente en chirurgie à leur niveau prépandémique, sans succès.

– Avec la collaboration d’Alain Laforest, TVA Nouvelles