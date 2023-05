Manque d'effectifs au SPVM: des policiers retraités en renfort à l'approche des vacances d'été

La direction de la police de Montréal se prépare à rappeler des policiers à la retraite pour combler ses manques d’effectifs, a appris notre Bureau d’enquête.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prendra les grands moyens pour répondre à la surcharge de travail de ses policiers, s’ils ratifient la prochaine convention collective dont le vote est prévu cette semaine.

Au-delà des augmentations de salaire qui attendraient jusqu’à 21 % d’ici 2026, la prochaine convention prévoit plusieurs changements au SPVM, lui qui peine toujours à remplacer les départs à la retraite et les démissions.

Selon l’entente de principe entre la Ville et la Fraternité des policiers, dont nous avons obtenu la copie, le SPVM pourra entre autres se créer une banque de policiers-réservistes en les sortant de leur retraite.

« On est rendu là. On manque déjà de personnel et les vacances d’été ne vont qu’augmenter le problème », nous a indiqué un policier sous le couvert de l’anonymat, car il n’est pas autorisé à parler aux médias.

Toujours selon l’entente, les patrouilleurs qui accepteront de prêter main forte ne seront par contre pas affectés à la réponse aux appels.

Temps supplémentaire à 200 %

Ils devront plutôt couvrir les services d’ordre estivaux qui ont lieu chaque été dans la grande métropole et seront affectés à la sécurité routière.

Au-delà de la gendarmerie, le SPVM prévoit aussi le rappel d’enquêteurs où le besoin se veut aussi criant.

« Il manque des enquêteurs dans toutes les boites et on travaille des jours de congé à un taux horaire de 200 % », nous a affirmé une autre source policière.

Sur le plan du travail, ces derniers seront appelés à effectuer des tâches de mentorat et supporter les enquêtes.

On espère notamment être en mesure de diminuer les enquêtes en attente de traitement, communément appelé « back log ».

Rétention des policiers

Ces mesures qui servent à contrôler l’hémorragie visent aussi à retarder les futures retraites.

« Les futurs retraités devront avoir cumulé 30 ans de service afin d’être éligibles à la fonction de réserviste », peut-on lire dans l’entente de principe.

Même s’il voit d’un bon œil ces volontés de régler certains problèmes, l’ancien inspecteur du SPVM, André Durocher, soulève certaines inquiétudes.

« A-t-on pensé de s’assurer que leurs connaissances en matière légale et jurisprudentielle seront à jour », questionne-t-il.

Selon lui, il est temps de penser à une réorganisation du travail : « Il faut réduire le travail administratif. Réduire le volume des rapports qui ne servent qu’à alimenter une bureaucratie, à alimenter des statistiques qui ne servent parfois qu’à des fins politiques », ajoute-t-il.