La laïcité à la québécoise est à géométrie hautement variable

Avec la loi 21 du gouvernement Legault, le Québec s’est doté d’une laïcité à géométrie hautement variable. Bref, une laïcité de façade. Aussi populaire soit cette loi chez une majorité de Québécois, ce constat, malheureusement, est indéniable.

Son grand avantage, par contre, est d’être nettement moins radicale que la défunte charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois. C’est bien là sa principale qualité.

L’interdiction par la loi 21 du port de signes religieux dans les écoles publiques primaires et secondaires – et non pas dans les écoles privées pourtant subventionnées – n’en est pas moins fort sélective.

Que l’on soit pour ou contre la loi 21, cette incongruité saute aux yeux.

La géométrie variable de notre laïcité d’État, c’est aussi l’interdiction par Bernard Drainville, ex-porteur de la charte des valeurs et ministre actuel de l’Éducation, de prier dans les écoles publiques.

Variable, pour ne pas dire arbitraire, puisque oups, en même temps, l’État subventionne toujours des écoles privées à vocation religieuse. Soit là où l’on suppose, sans trop de risque, que les élèves peuvent prier où ils veulent.

Dit autrement, les parents pour qui sont importants le port d’un signe religieux à l’école ou la possibilité de pouvoir y prier sont mieux d’être suffisamment à l’aise financièrement pour envoyer leurs enfants au privé subventionné.

Perdre son latin

C’est à y perdre son latin et à renverser son vin de messe...

Questionné aux crédits, à savoir s’il avait l’intention, par souci de cohérence, de mettre fin au financement public d’écoles privées confessionnelles, le « non » du ministre Drainville fut catégorique.

Rien d’étonnant là, cependant. À la limite, cela n’a rien à voir avec Bernard Drainville comme ministre. Ni même avec le gouvernement dont il est membre.

Depuis la création du ministère de l’Éducation en 1964, aucun gouvernement – rouge, bleu foncé ou bleu pâle – n’a jamais voulu ou osé réduire les généreuses subventions de l’État aux écoles privées, religieuses ou non. Encore moins, de les leur enlever totalement.

Tour de Babel

Résultat : en plus d’une laïcité à géométrie hautement variable, notre système scolaire primaire et secondaire dans son entier l’est tout autant. En cela, la loi 21 en est le parfait reflet.

Avec ses écoles privées subventionnées, religieuses ou pas, ses écoles publiques dites ordinaires, ses écoles publiques à projet particulier et ses écoles privées non subventionnées pour parents ultrariches, bienvenue à la tour de Babel.

Pour une aussi petite population que la nôtre, une telle fragmentation des clientèles scolaires, soit de nos décideurs de demain, est une aberration sociale, dont, semble-t-il, ses élites sont celles à en profiter le plus.

Cette tour de Babel explique aussi pourquoi, en 2016, le Conseil supérieur de l’éducation a décrit notre système scolaire comme étant le plus inégalitaire au Canada. Pas de quoi à vouloir sortir sa fierté nationale de son baluchon.

Soit dit en passant, ce même Conseil supérieur de l’éducation, créé en 1964, verrait sa vocation dorénavant limitée par le ministre Drainville uniquement à l’enseignement supérieur.

Dommage. Qui osera encore s’inquiéter publiquement de notre réseau scolaire en forme de tour de Babel, y compris sa laïcité à la carte ?