L’argent, cause de bien des maux, y compris la violence à Montréal

Décidément, le phénomène de la violence armée à Montréal est bel et bien de retour avec l’arrivée du printemps. Même le nouveau directeur Fady Dagher, malgré son approche communautaire ne semble pas y faire la moindre différence. Pour sa part, le gouvernement clame haut et fort l’ultime solution à tous les problèmes de violence, soit le contrôle des armes à feu sur le territoire canadien. Et si nous faisions fausse route ?

Lorsqu’on analyse les situations de violence chez les gangs de rue, toutes les causes ciblées (ex. accès aux armes, trafic de drogue, traite de personnes, compétition pour un territoire, etc.) convergent toujours vers une seule et unique motivation, celle de l’argent. En fait, retirez toutes possibilités d’accéder à un profit monétaire en lien avec l’acte criminel et vous n’aurez plus d’acte criminel.

Dans les faits, nous devons considérer que toute action délinquante s’oriente vers un appât du gain et cela s’observe bien au-delà du phénomène de la violence des gangs de rue de Montréal.

Les motivations liées à l’argent

La question ici est donc de savoir pourquoi l’argent motive autant les comportements déviants. Il va de soi que nous sommes tous conditionnés dans des schémas de vie qui incitent à la consommation. Nous sommes confortables et réconfortés par une réalité dans laquelle le sens de la vie se résume à « je consomme, donc je suis ».

Autrement dit, dans notre société riche et industrialisée, l’estime de soi repose prioritairement sur nos possessions. Voilà pour l’aspect socio-culturel.

Toutefois, il ne faut surtout pas oublier l’aspect psychosocial, car cette motivation à gagner de plus en plus d’argent et de posséder des biens matériels s’observe dans tous les contextes conflictuels de la vie : Les conflits familiaux liés aux héritages, les chicanes de gardes légales reliées à la pension alimentaire et au partage des biens, les conflits au travail en lien avec une promotion qui n’arrive pas, etc.

La valeur affective de l’argent

En fait, dans toutes situations conflictuelles, l’argent doit être vu comme un symptôme qui en camoufle un autre. Celui de notre manque d’amour. Cliché vous dites ? Oui et non. Soyons plus concrets, parlons donc plutôt de notre manque de lien significatif et de notre sentiment d’isolement. En fait, la valeur que l’on s’attribue est toujours reliée à l’attention que les gens nous portent. Nous existons dans le regard de l’autre, et ce depuis notre naissance.

En somme, s’il y a une vérité qui s’applique à tous les humains, c’est que moins les gens sont en lien avec d’autres humains, plus ils compensent dans l’amour de l’argent et du matériel. Tel un médicament qui apaise l’anxiété, l’argent agit en donnant un sentiment illusoire de contrôle et de valorisation.

Dans un contexte d’isolement social, l’argent devient alors ce qui est le plus important, car il constitue la seule et unique preuve de la valeur personnelle et de l’identité de l’individu. C’est donc en s’adressant à ce problème majeur qu’est la solitude et l’isolement de nos jeunes (et moins jeunes) que nous arriverons à diminuer celui de la violence dans notre société.

Photo fournie par Frankie Bernèche

Frankie Bernèche Ph.D.

Professeur de Psychologie

Cégep St-Jean-sur-Richelieu