À 12 ans, une jeune migrante coincée derrière le mur et les barbelés

CIUDAD JUÁREZ | Malgré les conditions hostiles du désert, des dizaines de migrants attendent désespérément l’occasion de demander l’asile depuis des jours et des jours dans une zone grise située entre les États-Unis et le Mexique.

«On souffre de la faim, de la soif, du froid la nuit, de la chaleur le jour... de tout», raconte au Journal d’une toute petite voix Katia, 12 ans.

La fragile Guatémaltèque et sa famille patientaient depuis 8 jours à la «porte 40», un passage irrégulier dans l’imposant mur à la frontière où les Américains accepte parfois des migrants, un peu comme au chemin Roxham.

Sauf que le trajet jusqu’à la «Gate 40» est d’autrement plus difficile.

On y accède depuis Ciudad Juárez, au Mexique, à condition de se mouiller les pieds dans un Río Grande sale et de traverser une clôture conçue pour dissuader le passage. Il faut ensuite attendre, on ne sait combien de temps, entre les barbelés et un mur de 9 mètres de haut. Et les cartels rôdent autour de ce lieu aride ni vraiment aux États-Unis, ni vraiment au Mexique.

Photo AFP

Lors de notre passage ce mardi, une file de plus d’une centaine de demandeurs d’asile s’étendait sous le soleil de plomb. Les plus chanceux se reposaient sous l’ombre de l’un des rares arbres.

À l’approche de grands changements à la politique américaine à la frontière ce jeudi, l’angoisse était à son comble.

«Ils sont en train de les acculer au pied du mur, ils font tout pour les décourager», constate Hector Padilla, professeur en sciences sociales à l’Université autonome de Ciudad Juárez.

Les derniers pesos

Katia, son frère et sa soeur, eux, étaient venus au dépanneur le plus près dépenser leurs derniers pesos mexicains pour acheter une boîte de 18 oeufs, que leur grand-mère allait cuire sur le feu.

Photo Nora T. Lamontagne

La jeune migrante n’avait pas un mot pour se plaindre de son sort, mais se tracassait pour sa petite soeur de 2 ans.

«Ça nous est déjà arrivé de manquer de lait pour elle. Ça m’a brisé le coeur de l’entendre pleurer de faim. Moi je peux supporter la faim, mais elle ne devrait pas à vivre ça», s’indigne-elle d’un ton trop mature pour son âge.

D’autres faisaient le plein de bidons d’eau, de pain tranché et de jambon afin de tenir le coup jusqu’à ce que les autorités entrouvrent la porte.

«Les frigos se vident à une vitesse folle depuis leur arrivée», confirme Manuel Delgado, gardien de sécurité.

Photo Nora T. Lamontagne

Faux espoirs

De nombreux migrants que nous avons rencontré essayaient de garder espoir en leurs chances, même si seulement une infime minorité d’entre eux ont pu traverser de l’autre côté depuis une semaine.

Photo Nora T. Lamontagne

«Tous les jours, ils nous disent qu’ils vont ouvrir, mais finalement non», soupire le Vénézuélien José Mijarez, qui avait le numéro 4 écrit sur le bras, soit son numéro dans la file improvisée.

Photo Nora T. Lamontagne

Ce mardi, une poignée de familles et d’enfants ont finalement pu franchir la porte 40, avant d’être embarqués dans un autobus des services frontaliers. Mais d’autres, chaque jour, continuent d’arriver.

– Avec la collaboration d'Itzel Aguilera