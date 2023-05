Les arguments frauduleux utilisés par les partisans de l’immigration massive

Ils auront été sonnés quelques jours, mais les fédéralistes radicaux tendance PLC et PLQ et les multiculturalistes tendance QS (ces gens se confondent, et on peut parler à bon droit du PLQS) ont décidé de mener une contre-offensive idéologique pour invalider le remarquable dossier du Journal à propos de l’Initiative du siècle qui entend, rappelons-le, faire d’ici la fin du siècle un pays de 100 millions d’habitants, avec les conséquences que l’on sait pour le Québec.

Voyons leurs arguments. Ils sont souvent frauduleux. S’ils ne le sont pas, ils sont tout simplement faibles intellectuellement.

Le premier argument frauduleux: cette enquête relèverait de la «théorie du grand remplacement». Que dire de cet argument sinon qu’il est bête à manger du foin? Il s’agit de la technique habituelle consistant à extrême-droitiser ceux qui pointent une réalité désagréable, en cherchant à les transformer en démagogues conspirationnistes infréquentables et sulfureux.

Dès qu’une question difficile surgit, qui fragilise l’idéologie dominante, ses gardiens crient à l’extrême droite. C’est une manière de censurer un débat en condamnant à la mort sociale ceux qui voudraient néanmoins en parler.

Mais posons-nous la question: René Lévesque, qui en 1970 évoquait la noyade démographique du peuple québécois dans le Canada, était-il déjà sous l'emprise sans le savoir de la «théorie du grand remplacement»? Et ceux qui depuis Durham, et même depuis la Conquête, s’inquiètent des effets de l’immigration sur notre destin l’étaient-ils déjà? Il faudrait vraiment que les partisans de l’immigration massive cessent de dire des sottises et renoncent aux campagnes de diffamation.

Pourtant, les faits sont là. L’Initiative du siècle a formulé cette proposition depuis quelques années, et elle s’est normalisée à Ottawa. Le gouvernement fédéral a réajusté ses politiques en fonction de cette nouvelle vision du Canada, qui cadre parfaitement avec la doctrine multiculturaliste qui lui sert de pilier idéologique. Il ne s’agit pas de dire qu’Ottawa conspire consciemment et méchamment pour assimiler les Québécois francophones – ce qui ne nous empêchera pas d’affirmer que les fédéralistes ont utilisé l’immigration depuis 40 ans pour imposer un verrou démographique sur l’avenir politique du Québec.

Il s’agit simplement de dire que cette politique entraînera, que cela soit planifié ou non, la marginalisation politique du Québec ou son effondrement culturel, son anglicisation accélérée. C’est ce qu’on pourrait appeler son effet structurel inévitable, ou même, son effet systémique. En fait, le poids du Québec n’est déjà plus suffisant dans la fédération pour entraver ce projet. On ne lui accorde plus la légitimité nécessaire pour faire valoir ses arguments identitaires et culturels. En fait, ceux qui ont élaboré cette politique n’ont tout simplement pas pensé sérieusement à ses effets sur l’avenir du français, comme s’il s’agissait d’une variable mineure, négligeable.

Nous vivons déjà, dans les faits, dans le Canada de l’Initiative du siècle.

Le deuxième – surtout bête, celui-là: il suffirait que le Québec se donne les moyens de l’intégration et de la francisation pour la réussir. En gros, le nombre d’immigrants reçus par année serait une variable mineure, ou du moins, secondaire. La seule vraie question serait de savoir si notre société prend les moyens pour réussir leur intégration. On se demande aussi, en laissant entendre que la réponse est négative, si les Québécois sont assez ouverts pour que les immigrés s’intéressent à eux.

Mais ce volontarisme technocratique repose sur une conception complètement désincarnée de ce qu’est une société. Aucune société, quelle que soit sa taille, n’a une capacité d’intégration infinie. Et cette capacité d’intégration ne se résume pas aux moyens financiers investis dans l’intégration ou dans l’attitude positive de la société d’accueil. Une société se définit par son contexte, son histoire, sa capacité d’attraction dans un environnement où d’autres modèles existent, et ainsi de suite.

Prenons le cas du Québec, puisqu’il nous intéresse. Les immigrés qui arrivent chez nous arrivent d’abord en Amérique du Nord. Ils arrivent au cœur d’un empire anglophone. Ils arrivent aussi accessoirement au Canada, un pays bilingue de langue anglaise, qui anglicise massivement et naturellement les populations qui le composent, en plus de souscrire à un multiculturalisme qui délégitime structurellement la nation québécoise. Ils arrivent enfin à Montréal, ou dans sa grande région, où la dynamique anglicisante est telle que même les Québécois que l’on dit de souche tendent à s’angliciser aujourd’hui. Il en est de même de l’immigration «francophone». Sur ces facteurs, nous n’avons aucune emprise – en fait, nous pourrions devenir un État indépendant, ce qui changerait un peu la donne, mais j’y reviendrai à la fin.

Et tout cela se déroule dans un contexte où les seuils d’immigration officiels sont à 50 000, environ. Autrement dit, les seuils d’immigration actuels ont engendré une dynamique profondément anglicisante, qui s’accélère et s’accélérera. Le rapport de force géopolitique en Amérique du Nord n’est pas à l’avantage du français et le sera de moins en moins dans les années à venir.

On ajoutera, puisque ce n’est pas un détail, que l’intégration n’est pas seulement linguistique. Elle est aussi culturelle, quoi qu’en pensent ceux qui voient dans ce rappel quelque chose d’inacceptable.

Le troisième argument – appelons-le, l’argument des perroquets patronaux: on nous explique que le Québec décroîtra et périra, même s’il ne fait pas le choix de l’immigration massive.

L’argument est étrange: la croissance démographique perpétuelle n’est pas un objectif en soi pour une nation, qui peut très bien préférer avoir en son sein des villes, et même des grandes villes à taille humaine, plutôt que des métropoles surpeuplées, qui deviennent à terme invivables. Avec raison, on parle de la question du logement, ces jours-ci. On parle aussi de l’école.

Ensuite, rappelons une chose simple: un pays n’est pas qu’un marché, et on ne saurait réduire les individus qui composent un peuple au statut d’unités économiques interchangeables selon les exigences du patronat. D’ailleurs, ce dernier, quoi qu’il en pense, n’a pas le monopole dans la définition des intérêts du Québec. Il n’a même pas le monopole de la définition de ses intérêts économiques, et fait souvent preuve d’une vision à courte vue du développement.

Par ailleurs, ceux qui expliquent que l’immigration massive est nécessaire pour combler des emplois relevant du cheap labour que la population d’ici ne voudrait plus occuper témoignent d’une conception quelque peu avilissante du travail. Ils rejettent d’emblée l’idée que si ces postes étaient mieux payés, les travailleurs d’ici viendraient les occuper. Non. Ils plaident pour un modèle économique qui a besoin d’employés étrangers sous-payés pour fonctionner. L’argument de la pénurie de main-d’œuvre est tout simplement fantasmé, fallacieux et n’est pas fondé économiquement.

Par ailleurs, l’immigration ne saurait être le seul mode de croissance d’une population. Un gouvernement est aussi en droit de mettre en place une politique démographique et familiale favorisant la natalité. Cette proposition ne sera jugée scandaleuse que par ceux qui ont décrété que le soutien à la famille était en soi réactionnaire. Nous ne sommes pas obligés de les prendre au sérieux.

Alors nous y revenons.

Les plus bêtes, ceux qui ont un tempérament de censeur et de commissaire politique, veulent interdire le débat en hurlant au grand remplacement.

Les optimistes béats se prennent pour des Oprah Winfrey qui considèrent que la pensée positive suffira à abolir les problèmes d’intégration et de francisation. Si on veut, on peut! Mais non. La vie n’est pas faite ainsi. Tout n’est pas si simple. Et ce n’est pas «penser petit» que penser en fonction de nos réalités.

Les esprits à courte vue qui répètent les slogans patronaux ne semblent pas confondre que le destin d’un peuple ne saurait se réduire au dynamisme d’un marché et que même ce dernier ne saurait se définir exclusivement dans les paramètres très limités de la pensée patronale.

Et on ajoutera une dernière chose: toute personne qui, devant ce dossier, ne prend pas la peine de rouvrir clairement la question de la souveraineté, de l’indépendance du Québec, et nous croit à jamais condamnés à penser notre avenir exclusivement dans les paramètres fédéraux témoigne d’un manque de rigueur intellectuelle effrayant. Les hommes politiques qui disent «agir à court terme» en fonction des besoins immédiats du Québec sans penser au cadre dans lequel il est appelé à se développer devraient avoir la décence de ne plus se dire nationalistes.