Les Célébrations Fillactive se tiennent dans six villes du Québec. Mardi dernier à Montréal, au parc Maisonneuve, près de 3700 adolescentes ont participé aux différentes activités telles que parcourir à la marche ou à la course 2,5 km, 5 km ou 10 km, sans se soucier du chronomètre.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La Célébration de Montréal a eu lieu en présence de Chloé et Maxime Dufour-Lapointe, Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive, la patineuse de vitesse, Kim Boutin, l’athlète en skateboard, Annie Guglia et Caroline Bourgeois, responsable des sports au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Aresha Bokhari, de l’école secondaire Félix-Leclerc, à Repentigny, a escaladé un mur.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les élèves de l’école secondaire Ozias-Leduc, située à Mont-Saint-Hilaire, ont accueilli la médaillée olympique en patinage de vitesse, Kim Boutin.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le groupe de l’École secondaire Émilien-Frenette, à Saint-Jérôme, était spectaculaire.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Fillactive offre des services sous forme d’activités parascolaires dans 300 écoles secondaires au Québec, par exemple aux étudiantes de l’école secondaire Lucille-Teasdale, à Blainville, qu’on voit sur la photo.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

À l’avant-plan, on voit l’athlète en skateboard, Annie Guglia, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe, et la patineuse de vitesse, Kim Boutin qui sont accompagnées des étudiantes de l’école secondaire Gérard-Filion, à Longueuil.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Des passes au football étaient de mise pour Isabelle Blier, Cloé Blanc-Schmidt, Oussa Nonhêmi et Bouaziz Belkis, de l’école Honoré Mercier située dans le quartier Ville-Émard.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parmi les étudiantes du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, il y avait Sandrine Elkouin et Maiko Nguyen qu’on voit effectuer un jeu au filet en jouant au volleyball.