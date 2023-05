Les Stars cassent le party à Seattle

SEATTLE | Tout était en place pour une autre soirée festive à Seattle. Des partisans endiablés comme à leur habitude, un aréna surchauffé et le retour au jeu du meilleur buteur du Kraken. Difficile que le party lève, toutefois, quand l’hôte ne se présente qu’à la fin de la fête.

C’est plutôt la visite qui a pris le contrôle de la maison. Les Stars l’ont emporté 6-3 en ramenant la série à la case départ, avec deux victoires de chaque côté.

Le Kraken a bien tenté de montrer qu’il était maître chez lui en s’animant finalement en troisième période avec deux buts de Jaden Schwartz et Adam Larsson. À ce stade, déjà bien des partisans avaient fait le choix d’aller battre le trafic en quittant hâtivement.

À 5-3, le gardien Martin Jones, venu en relève à Philipp Grubauer, a été retiré du match à la faveur d’un sixième attaquant avec plus de 3 min 30 s à jouer, mais la stratégie n’a pas porté fruit. Même que l’ancien du Tricolore Max Domi a planté le dernier clou avec son deuxième but de la soirée, dans un filet désert.

À vrai dire, ce n’était que la conclusion logique pour le Kraken, qui n’a dirigé que 19 rondelles sur le gardien Jake Oettinger. Pendant 40 minutes, le Kraken a été aussi inanimé et figé que les populaires poissons dans les étalages du Pike Place Market.

«On n’a pas été dans ce match avant la troisième période. Ils affichaient un plus grand sentiment d’urgence que nous au départ. Ils ont été l’équipe la plus agressive, ce qui nous a mis sur les talons et nous n’avons rien généré offensivement», a résumé Schwartz, auteur de deux des trois buts des vaincus.

Deux retours différents

Getty Images via AFP

L’histoire de cette rencontre, c’est aussi celle de deux retours au jeu de part et d’autre qui n’ont clairement pas eu le même effet.

Pour le Kraken, le retour du prolifique attaquant Jared McCann, auteur de 40 buts et 70 points en saison régulière, n’a pas produit les effets escomptés. Il a débuté la rencontre sur la quatrième ligne d’attaque avec Ryan Donato et Brandon Tanev et n’a finalement joué que 13 min 11 s.

Il était sur la touche depuis qu’il a été frappé contre la bande par Cale Makar lors du quatrième match de la série de premier tour face à l’Avalanche.

«Ce n’est pas évident de revenir après deux semaines et d’embarquer soudainement dans une série avec une telle intensité. Je suis convaincu qu’il a trouvé que les choses allaient vite autour de lui à ses premières présences. On le sentait davantage en confiance plus le match progressait», a indiqué l’entraîneur-chef du Kraken, Dave Hakstol.

Au contraire, les Stars ont renoué avec leur général à la ligne bleue Miro Heiskanen. Atteint violemment au visage par un tir de Tye Kartye dimanche soir, il avait quitté avec le visage ensanglanté et la brigade défensive des Stars avait paru complètement étourdie sans lui lors de ce troisième match.

Mardi soir, avec un protecteur facial complet, Heiskanen a démontré qu’il doit être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du circuit, lui qui a passé 31 grosses minutes sur la glace en dirigeant le trafic et en obtenant une passe sur le premier but du match, de Jamie Benn.

Il a aussi contribué à réanimer le jeu de puissance des Stars, qui avait été limité à un but en huit occasions. En plus de Benn, l’increvable Joe Pavelski a aussi marqué avec l’avantage d’un homme.

«Il est un athlète incroyable, il est très compétitif et il veut tout faire pour gagner», a louangé l’entraîneur Pete DeBoer au sujet de Heiskanen. Il a été comme ça toute l’année pour nous. C’est un vrai guerrier. Je suis convaincu qu’il a peu mangé et mal dormi depuis qu’il a reçu ce lancer, mais il a joué de grosses minutes.»

Les Stars ont aussi dû composer avec un attaquant en moins puisque Mason Marchment a dû quitter le match dès sa troisième présence.

Un but controversé

Avec les Stars en avance 2-0, Max Domi a ajouté au coussin des siens lorsqu’il a inscrit un but même s’il y avait apparence d’interférence de Jamie Benn sur Philipp Grubauer. À la reprise vidéo, les arbitres n’ont pas renversé la décision.

«On ne m’a pas expliqué, mais mon interprétation, c’est que Grubauer a été poussé tellement loin qu’il n’a jamais pu reprendre sa position.», a commenté le pilote Dave Hakstol, tandis que Jared McCann s’est montré moins diplomate.

«Je n’ai aucune idée de la définition d’une interférence sur le gardien et je pense que personne n’a plus la moindre idée dans cette ligue. On pensait que c’était garanti que le but serait refusé quand il y a eu contact avec Grubauer. Ça semblait évident et il n’y a rien à ajouter», a-t-il pesté.

Getty Images via AFP

Direction Dallas

Ce quatrième match a encore une fois démontré que quand les canons des Stars tonnent, cette équipe devient difficile à freiner. En plus de l’effort de guerre de Heiskanen, Joe Pavelski a marqué, Roope Hintz a obtenu un but et une passe et Jason Robertson a enfin obtenu son premier point de la série.

Les fidèles du Canadien seront encore mystifiés de constater que l’un de leurs ex mal-aimés Evgenii Dadonov a ajouté deux passes pour porter son total à 10 points en 11 matchs au cours des présentes séries. Max Domi, lui, en compte maintenant 13. Inutile de chigner, c’est comme ça!

Le cinquième match sera disputé jeudi soir à Dallas. Ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose pour le Kraken, à bien y penser. Même si l’équipe raffole de son château-fort à Seattle, elle présente une modeste fiche de deux victoires et trois revers au Climate Pledge Arena en séries et de 20-17-4 en saison régulière.

«Nous sommes un bon club sur la route et nous sommes confiants dans cette position», a conclu Jaden Schwartz.