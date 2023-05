L’influence néfaste de la publicité sur le consommateur

Le visionnement d’un documentaire produit par Madame Isabelle Maréchal sur la situation de la classe moyenne m’a permis de constater que l’une des raisons de l’état lamentable de notre société, c’est l’incessante présence de la publicité dans nos vies. Que ce soit à la maison (via la télé, la radio, les journaux, les magazines), ou ailleurs sur d’immenses panneaux ou dans les magasins. Partout, nous sommes constamment bombardés par des réclames publicitaires.

Les compagnies de marketing usent de toutes les tactiques à leur disposition pour nous enfoncer leurs produits dans le fond de la gorge. Vous imaginez-vous les coûts que les consommateurs doivent assumer dans le prix des produits à cause de cette maudite publicité ?

Ce qui m’indigne, c’est la fréquence avec laquelle on nous la fait subir cette publicité. C’est de l’indécence pure et simple. Un véritable lavage de cerveau selon ce qui est dit dans ce documentaire. Après, on se demande pourquoi il y a tant de maladies mentales dans le monde ? Quand la publicité vous fait voir tout ce que possède le voisin, que ça vous fait vous sentir comme une merde de ne pas pouvoir accéder à la même chose, qu’est-ce qui arrive ?

C’est facile de dire qu’on n’a qu’à s’en désintéresser quand la publicité se retrouve dans le moindre recoin de nos vies. Mais son omniprésence est odieuse et perverse. Réveillons-nous ! Cessons de perdre les pédales et resserrons les cordons de notre bourse individuelle. C’est ce que la santé mentale nous conseille !

Consommateur à bout de souffle

Chacun est responsable de ses actes. C’est à vous comme à moi qu’il revient d’accorder un niveau d’importance bas ou élevé à une publicité. Car voyez-vous, le libre arbitre, ça existe encore, en dépit de quoi que ce soit d’autre !

Est-ce qu’il fallait ce documentaire pour en réveiller certains ? Probablement. Mais rien ne me fera croire que nous sommes des éponges incapables de nous retenir de péter notre budget à la vue d’une publicité accrocheuse. Autre point majeur qui manque dans l’analyse que vous faites de l’influence de la publicité dans nos vies, c’est l’envie de ce que possède l’autre qui vient brouiller notre raison.

Quand l’être, en opposition au paraître, deviendra omniprésent pour chacun d’entre nous, plus rien ne nous fera perdre de vue qu’un marchand qui veut nous vendre quelque chose dont on n’a pas réellement besoin fait appel à notre cervelet (cerveau reptilien) pour nous convaincre de céder. À nous de décider de lui faire obstacle en utilisant nos facultés les plus nobles. Ce que vous a certainement appris ce documentaire.