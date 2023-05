Maison des aînés: retards et favoritisme allégué

L’ouverture d’une dizaine de maisons des aînés accuse toujours des retards; le projet phare du gouvernement Legault promettait de livrer plus de 2600 places en 2022.

Entre la pénurie de main-d’œuvre et le coût des matériaux, le gouvernement et construction se relancent la balle.

À Baie-Comeau, par exemple, le projet sera terminé seulement cet été et à Havre-Saint-Pierre, on parle plutôt de l’automne.

À Salaberry-de-Valleyfield, les délais seront respectés.

Le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, assure «qu’on avance à un bon rythme» et que les retards qui persistent sont attribuables à la pénurie de main-d’œuvre.

«Le dossier d’affaires a été accepté en juillet 2020. On est au mois de mai 2023 et on a déjà presque 1000 places qui sont livrées», a-t-il déclaré.

«Si quelqu’un vient me dire qu’il n’a pas d’enjeu de main-d’œuvre dans les dernières années, qui n’a pas eu d’enjeu en termes de matériaux et que ça n’a pas affecté l’appel à la concurrence dans les projets, mais oui, ça a eu un impact.»

Favoristisme allégué

Les oppositions accusent le gouvernement de favoriser l’ouverture des maisons des aînés dans les circonscriptions caquistes puisque l’écrasante majorité des maisons livrées se trouvent dans celles-ci.

«J’ai quasiment le goût de vous parler de la carte électorale parce que la maison des aînés à Hull elle a été annoncée au moment où c’était une candidate libérale qui était présente, alors on peut en parler de la carte électorale. Ce sont des faits», s’est défendue la ministre Sonia Bélanger.