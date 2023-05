Manger c’est vivre, mais à quel prix?

Je ne sais pas comment elles font les autres familles, mais moi je ne sais plus comment ajuster mon budget pour manger comme il faut sans me sentir à l’étroit dans mes finances, semaine après semaine. Avec mes deux enfants de six et huit ans, en garde partagée, je jongle avec mes achats comme si je devais régler un puzzle géant au quotidien.

Je ne sais pas comment ils font, les autres, mais certaines semaines, je me sens coincée comme une petite souris dans le fond d’un couloir sans issue. Je ne bois plus de café pour ne pas priver mes enfants des céréales qu’ils aiment, j’ai augmenté la quantité de plats de pâtes qui bourrent, même si ce n’est pas très bon pour ma ligne (surtout que les enfants adorent ça), et je nous permets un seul repas de viande par semaine. Pour le moment, les enfants ne s’en rendent pas trop compte, en espérant que ça dure. Avez-vous des suggestions ?

Maman triste

Je vous indique que les banques alimentaires existent même si vous résistez à leur faire appel et qu’il y a peut-être dans votre quartier une cuisine communautaire à laquelle vous pourriez vous inscrire.