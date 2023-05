Nigeria: 15 enfants morts noyés dans un naufrage et 25 portés disparus

Quinze enfants sont morts noyés et 25 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation mardi sur une rivière dans l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable local.

Les enfants, originaires du village de Dundeji, allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière Shagari lorsque leur embarcation surchargée a chaviré, a déclaré le responsable administratif du district de Shagari, Aliyu Abubakar, qui a supervisé l'opération de sauvetage.

«Quinze corps, 13 filles et deux garçons, ont été retrouvés par les équipes de secours locales et enterrés dans le village», a-t-il précisé ajoutant que mardi soir, des plongeurs continuaient à rechercher dans la rivière les corps de 25 autres enfants portés disparus.

«On nous a dit qu'il y avait une quarantaine d'enfants à bord, ce qui fait que 25 d'entre eux sont toujours portés disparus», a déclaré M. Abubakar.

Les enfants du village ont l'habitude de traverser la rivière tous les matins pour aller chercher du bois qu'ils revendent au village et dans les communautés voisines pour augmenter les maigres revenus de leurs familles, selon M. Abubakar.

L'État de Sokoto est une région rurale reculée du nord-ouest du Nigeria et l'une des plus pauvres. Les accidents impliquant des bateaux y sont fréquents, comme dans le reste du Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de navigation.