Les élèves de deux écoles de Saint-Jérôme confinés et barricadés en raison de la présence d’un individu suspect

Les élèves et le personnel de deux écoles de Saint-Jérôme sont confinés et barricadés à l’intérieur de leur établissement respectif depuis mercredi matin, en raison de la présence d’un individu louche et potentiellement armé aperçu à proximité des bâtiments scolaires.

«On est en train de valider les informations», a indiqué vers 10h l’agent Robin Pouliot, porte-parole de la police de Saint-Jérôme.

Les deux établissements visés par ce confinement barricadé sont l’école primaire Mariboisé et l’école alternative de la Fourmilière, situées sur la rue Duvernay.

Les policiers ont reçu un appel vers 8 h 25 concernant un homme potentiellement armé aperçu dans un boisé tout près des deux écoles.

Une opération de ratissage était en cours en avant-midi dans le secteur pour tenter de localiser cet individu.

Des parents se sont présentés aux abords de l’école pour venir récupérer leur enfant, mais cela leur est impossible dans l’immédiat, puisque tous les élèves et le personnel des deux établissements sont confinés à l’intérieur des murs.