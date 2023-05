La peine d’amour de Justin Trudeau face à la Chine

Le Canada ose tenir tête à la Chine !

Justin Trudeau se vante d’avoir posé un geste fort pour défendre la démocratie canadienne. L’expulsion du diplomate chinois Zhao Wei pour cause d’ingérence, une première dans le monde, en fait foi.

Le problème, bien sûr, c’est que le gouvernement Trudeau a sonné la fin de la récré près de 2 ans en retard.

Faut-il rappeler que l’on ignore toujours pourquoi le Canada n’a pas sévi en 2021, lorsque le SCRS a mis au jour les efforts d’intimidation de la Chine face au député conservateur Michael Chong et à sa famille à Hong Kong ?

Que voulez-vous, Justin Trudeau a les deux pieds sur le frein lorsqu’il s’agit de faire la lumière sur l’ampleur de l’ingérence chinoise au Canada.

C’est dire à quel point il lui aura été difficile de renoncer à ses illusions face à l’Empire du Milieu.

Grand rêve

Depuis le jour où Pierre Elliott Trudeau a officiellement reconnu la République populaire de Chine en 1972, celle-ci s’est inscrite dans l’ADN de ses fils, mais aussi et surtout du Parti libéral du Canada.

Le Canada y a connu son âge d’or sous les années Chrétien et ses grandes missions commerciales.

C’était naturel que Justin Trudeau arrive au pouvoir en espérant sceller un traité de libre-échange. Nul n’était surpris qu’il y fasse deux visites officielles dans les premières années de son mandat.

On aurait cru que l’enlèvement de Michael Spavor et Michael Kovrig aurait enfin fait comprendre au gouvernement libéral que la Chine de Xi Jinping n’est pas celle de Deng Xiaoping.

On constate aujourd’hui à quel point le coup a été difficile à encaisser.

Car c’est bien parce que les tentatives d’intimidation de la Chine ont été publicisées, parce qu’il était acculé au pied du mur que le gouvernement Trudeau a finalement agi.

La suite ?

Le problème, c’est qu’il a laissé le fruit pourrir pendant deux ans.

Pendant trop longtemps la Chine a vu le Canada comme un terrain de jeu à faible risque.

Indécision ? Incrédulité ? La réponse a été timide.

Et pour cause, c’est toute la doctrine canadienne face à la Chine qu’il faut soudainement revoir. Cinquante ans d’un modus operandi diplomatique qui ne tient plus face aux visées dominatrices de Xi Jinping.

Le supplice des fuites des services de renseignement dans le Globe and Mail aura forcé la main du gouvernement.

Enfin sorti de sa torpeur, il planche sur un registre des agents étrangers. Mais qui s’imagine que ça suffira ?

Car pour mieux protéger le Canada face à l’ingérence étrangère, il faut en comprendre tous les ratés.

Menaces contre des élus et leur famille, postes de police occultes, intervention dans la nomination de candidats, campagnes de peur auprès de la diaspora en pleine campagne électorale, la liste des allégations est stupéfiante.

Et pourtant, impossible de juger objectivement la réponse de nos autorités. Le culte du secret l’emporte sur la confiance, semble-t-il.

Seule une enquête indépendante peut rétablir les faits, et, qui sait, commencer à réparer les dommages.

Maintenant qu’il s’est vu forcé d’expulser Zhao Wei, Justin Trudeau ne peut plus plaider que son gouvernement avait la situation bien en main.