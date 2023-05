Plaidoyer pour conserver le pouvoir d'intercepter aléatoirement

Même si elles sont fréquemment associées au profilage racial, les interceptions routières aléatoires sont utiles, plaident les chefs de police du Québec, qui estiment que plus de 6000 conducteurs fautifs ont pu être sanctionnés l’an dernier grâce à cette mesure qui pourrait être appelée à disparaître.

« Bien que ce bilan ne représente qu’un aperçu, ces données permettent de conclure que 636 est un outil qui doit demeurer », a affirmé ce matin Pierre Brochet, président de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) et directeur du Service de police de Laval, en conférence de presse, à Saint-Hyacinthe.

Dans le cadre de son colloque annuel, l’ADPQ a rendu public un bilan des interceptions routières aléatoires effectuées par 24 corps policiers au cours de 2022, afin d’en démontrer leur utilité.

Ces interceptions dites « aléatoires » permettent pour le moment aux policiers d’interpeler des conducteurs sans motifs de croire qu’il y a eu infraction. Cette pratique qui est cependant souvent associée au concept de racisme systémique, a été abolie par un jugement de la Cour supérieure à l’automne dernier. Or, la cause a depuis été portée en appel par le gouvernement provincial.

« Les gens font souvent le lien entre le racisme et l'utilisation de cet article 636. Bien que nous venons de démontrer que cet outil peut être utilisé pour éviter des dommages collatéraux, il n'en demeure pas moins que la diversité sociale et raciale, l'inclusivité et le respect de tous et chacun sont des valeurs importantes pour l'ADPQ », a précisé Didier Deramond, directeur général de l’ADPQ.

« C'est pourquoi les directeurs ont recommandé au gouvernement de demander à l'École nationale de police du Québec de voir à une formation continue quant au pouvoir et devoir, mais également sur la diversité sociale et raciale », a-t-il poursuivi. Il a aussi spécifié qu'une demande avait été effectuée au gouvernement pour qu'un forum sur le profilage racial soit mis en place.

Des % non négligeables

Selon les données recueillies, ce type d’interceptions auraient représenté environ 15 % des infractions totales l’an dernier dans trois catégories en particulier.

Pas moins de 3500 conducteurs se sont fait interpeler sans permis de conduire, ce qui s’avère être 16 % des contraventions émises à cet effet.

De plus, 1581 conducteurs circulaient avec un véhicule non immatriculé ou non assuré, soit 9 % du nombre total de fautifs.

Enfin, 1064 conducteurs se sont fait arrêter avec la capacité de conduite affaiblie après une interception aléatoire. Cela représente 29 % de toutes les infractions de capacité affaiblie constatées.

« Ce pouvoir permet donc d’identifier une proportion significative des conducteurs posant un risque imminent à la vie et à l’intégrité des citoyens partageant la voie publique », selon ce qu’affirme l’ADPQ dans son bilan.

Outre les statistiques, l’Association soutient que ce pouvoir permet également aux policiers de remarquer certaines autres infractions lors de l’inspection du véhicule.

Parmi celles-ci, le recel, la possession d’arme, la possession de drogue, l’apprenti conducteur non accompagné d’un tuteur et le non titulaire d’un permis de conduire.

« Nous sommes d’avis que le retrait de ce pouvoir contribuerait à l’impunité des infracteurs et aggraverait le bilan routier », maintient l’ADPQ, qui a d'ailleurs récemment mandaté la Sûreté du Québec de développer un système pour être en mesure, dans un avenir rapproché, de répertorier toutes les infractions en lien avec l'article 636.

D’autres enjeux

Durant leur colloque, les directeurs de police du Québec se sont aussi penchés sur les dossiers des caméras portatives et du statut des récidivistes.

« C’est dans ce contexte que nous souhaitons que le gouvernement rende sa décision concernant les caméras portatives d’ici six mois », a dit M. Deramond.

Par ailleurs, l’ADPQ a profité de l’occasion pour rappeler que huit policiers, dont la sergente Maureen Breau, sont morts en service au pays, depuis septembre dernier.

« C'est inacceptable. C'est presque un policier par mois. Je ne vous mentierai pas, l'ADPQ est très préoccupée par la façon dont les récidivistes violents sont gérés par notre système judiciaire canadien, par l'émergence de la violence envers les policiers au Canada, par l'escalade des crimes violents avec arme à feu, par la violence qui est intensifiée par les problèmes de santé mentale et de toxicomanie », a lancé le président Pierre Brochet.

L'ADPQ réclame donc, tout comme l’Association canadienne des chefs de police, que les récidivistes violents aient un statut différent des autres criminels, afin de renverser le fardeau de la preuve.

« Certains individus profitent du système et par la suite commettent l'irréparable dans notre société, a-t-il dit. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit la responsabilité du récidiviste violent de démontrer au tribunal qu'il peut être remis en liberté et non le contraire. Nous croyons fortement que cela ferait une différence. Il faut passer à l'action, il faut absolument des changements. »

*À noter que les données cumulées par l’ADPQ sont issues d’une extraction de données policières et pourraient ne pas être exhaustives, en plus de ne pas rassembler l’ensemble des services policiers du Québec. Selon l’ADPQ, ces données pourraient donc sous-estimer la portée réelle des interceptions aléatoires. Elles ne cumulent cependant pas le nombre d'interceptions qui n'ont mené à aucune contravention.

Ce que dit l’article 636 :

Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.