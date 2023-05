Remise en beauté spectaculaire de la chapelle des Ursulines

Plus d’un an après les débuts de sa remise à neuf, la chapelle intérieure des Ursulines, située en plein cœur du Vieux-Québec, resplendit de nouveau.

C’est un véritable travail de moine auquel se sont affairés architectes, conservateurs, peintres et autres employés qui ont restauré de ce joyau patrimonial construit en 1901.

Il aura fallu construire des protections temporaires, notamment pour l’orgue et laver toutes les surfaces où s’étaient accumulés 120 ans de poussières. Les sculptures au plafond ont été nettoyées à la main. Les murs ont été repeints de la même couleur que les murs de l’époque et les plâtres, très abîmés, ont été restaurés.

Une cure jeunesse qui était plus que nécessaires pour cette chapelle qui commençait à montrer « des signes de fatigue », a rappelé sœur Pauline Duchesne, supérieure générale des Ursulines de l’Union canadienne.

« Durant des prières, des sœurs ont vu des morceaux de plâtre se détacher », s’est remémoré la religieuse pour illustrer à quel point cette remise à neuf est une bénédiction.

Photo Simon Baillargeon

Touche finale

Lors du passage du Journal, les artisans de ce projet mettaient la touche finale au chantier. Il reste notamment à accrocher au mur les immenses tableaux qui ont aussi été restaurés.

L’Apparition du Sacré-Cœur à Madeleine de Rémusat, dont la restauration avait débuté avant les travaux dans la chapelle, a notamment nécessité 1350 heures de travail. Le cadrage à lui seul a demandé 900 heures de boulot.

Photo Simon Baillargeon

« On a enlèvé les anciennes couches de vernis [...], on a réparé les déchirures et la toile très ancienne était très cassante. On a collé une nouvelle toile au revers de la toile. Tout ça demande beaucoup de temps », a énuméré Sophie Roberge, restauratrice de peinture au Centre de conservation du Québec.

L’enlèvement des œuvres et leur déplacement aura représenté l’un des grands défis du projet, a souligné Arnaud Bessière, conservateur responsable responsable de la muséologie du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, Arnaud Bessière, rappelant que leur installation ne sera pas une mince tâche non plus.

« C’est une opération assez complexe. On s’apprête à remettre des échaffaudages pour accrocher ces gros tableaux et il faut faire très attention. »

Photo Simon Baillargeon

La fin des travaux correspond au lancement de la programmation estivale des lieux. Des concerts, des parcours inédits, des ateliers et des conférences sont notamment au programme.