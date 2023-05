Scarlett Johansson «triste et déçue» de son procès contre Disney

Scarlett Johansson est revenue sur son action en justice contre Disney en 2021.

La star de Black Widow avait poursuivi le studio, l'accusant d'avoir enfreint une clause de son contrat qui stipulait que le film devait sortir exclusivement dans les salles de cinéma.

Elle leur reprochait également d'avoir bloqué un versement lors de la sortie du film en salles et sur Disney+ simultanément. La bataille juridique s'est envenimée, les représentants de Disney la critiquant pour son «mépris impitoyable pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19», tout en vantant que le film a rapporté plus de 60 millions de dollars.

«J'étais triste et déçue, mais surtout triste, a déclaré l'actrice au magazine Variety. C'était un moment tellement surréaliste parce que nous étions tous isolés et nous pouvions à peine émerger. J'étais aussi enceinte, ce qui, d'une manière étrange, était un adon incroyable.»

Elle a ajouté : «Soudain, toute votre attention est attirée par ce miracle de la vie. Alors, j'ai eu la plus merveilleuse distraction du monde et peu de temps après, j'ai eu un beau bébé.»

Deux mois après avoir déposé sa plainte, l'actrice de 38 ans a réglé son procès hors tribunal.

Bien que les termes de l'accord n'aient pas été divulgués, selon Variety, elle aurait pu toucher plus de 40 millions de dollars.

«Je ne pouvais même pas traverser un restaurant sans que quelqu'un me dise "c'est bien pour toi. Défends-toi", a-t-elle raconté. J'ai pu voir que cela avait un impact plus important. J'ai reçu le soutien d'inconnus qui n'ont rien à voir là-dedans. »

Scarlett Johansson a conclu en assurant qu'elle n'avait pas rien contre Disney, affirmant qu'elle achètera des billets en prévente pour La Petite Sirène.