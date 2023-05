Séries LNH: les Leafs tiennent le coup face aux Panthers

Les Maple Leafs de Toronto ont évité d’être balayés par les Panthers de la Floride en remportant le quatrième match de la série demi-finale de l’Association de l’Est 2 à 1, mercredi soir, au FLA Live Arena.

La saison 2022-2023 de l’équipe de la Ville Reine se prolongera donc pour au moins un match, elle qui tente de devenir la cinquième formation de l’histoire de la Ligue nationale à revenir de l’arrière et l’emporter après avoir perdu les trois premiers matchs d’une série.

Dans l’affrontement du jour, c’est notamment la performance du gardien Joseph Woll qui a permis aux Leafs de connaître le bonheur de la victoire. Le jeune homme de 24 ans a obtenu son premier départ en carrière dans les éliminatoires, et ce, en raison de la blessure subite par Ilya Samsonov lors du match précédent.

Woll a repoussé 24 des 25 tirs des Panthers, cédant seulement dans les derniers moments de la partie.

Les Maple Leafs ont inscrit leur premier but pendant la deuxième période. En avantage numérique, William Nylander a été oublié à l’embouchure du filet. Le Suédois en a profité pour déjouer le gardien Sergei Bobrovsky d’une frappe du revers.

À mi-chemin au troisième tiers, Mitch Marner a décoché un tir des poignets de la ligne bleue et la rondelle a terminé sa course dans le dos de Bobrovsky. Ce but s’est avéré crucial, parce que Sam Reinhart a réduit l’écart de moitié un peu plus de deux minutes plus tard.

Les Maple Leafs tenteront de garder la tête à l’extérieur de l’eau vendredi soir prochain, alors que la série sera de retour au Scotiabank Arena. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 19h.