Trudeau ne doit pas se laisser intimider par les menaces de la Chine et faire comme l'Australie

Pour moi, il ne fait aucun doute que le Parti communiste chinois voulait faire de la Fondation Trudeau, vu ses liens étroits avec le parti libéral, l’élément central de son infiltration dans la politique canadienne. Il n’y avait pas de meilleur conduit pour placer des agents d’influence à des postes-clés afin d’informer Pékin et d’influencer la politique canadienne en sa faveur.

Les services secrets l’avaient compris et tentaient sans succès depuis longtemps d’alerter Justin Trudeau et son entourage sur ce qui se passait. Il a fallu qu’un courageux agent du SCRS décide, au risque de détruire sa carrière et d’aller en prison, de contacter le Globe and Mail et de lui « fuiter » des documents « top secret » qui démontraient l’ingérence chinoise.

Depuis, Trudeau tente par tous les moyens d’atténuer le scandale parce qu’il ne peut plus l’étouffer. Comme nommer un sympathisant chinois, David Johnston, pour faire rapport sur les ingérences du pays avec qui il entretient des liens étroits. Quand même ! Il fallait le faire !

Une tape sur les doigts à Pékin

Maintenant, après plus d’une semaine de tergiversations, le gouvernement Trudeau a finalement mis ses culottes et a expulsé le diplomate chinois au centre des allégations de menaces contre le député conservateur d’origine chinoise, Michael Chong et sa famille.

Comme l’a dit Chong, c’est trop peu, trop tard : « Ça aurait dû se passer il y a des années ». En représailles, la Chine a expulsé la consule canadienne à Shanghai. Je pense que Pékin n’ira pas plus loin. Le Canada, lui, devrait. C’est un excellent moment pour le gouvernement Trudeau d’agir.

Il ne doit pas se laisser intimider par les menaces de représailles commerciales chinoises. La Chine va hésiter à avoir recours à des sanctions économiques contre le Canada. Ses exportations sont à la baisse tout comme ses importations. La deuxième économie mondiale se remet difficilement de la pandémie. Et la demande mondiale en produits chinois est faible aussi à cause de l’inflation galopante et des menaces de récession parmi ses plus importants partenaires. Pas le moment donc de s’engager dans une guerre commerciale avec des pays occidentaux.

S’inspirer de l’Australie

Comme le réclament les partis d’opposition et de nombreux spécialistes, Justin Trudeau doit interdire les dons provenant d’entités étrangères aux partis politiques ou aux politiciens canadiens. C’est ce que fait l’Australie.

Et pourquoi n’y a-t-il pas au Canada un registre des agents étrangers où ils doivent déclarer pour quel pays ils travaillent et quel est leur objectif ? C’est ce que font, entre autres, les États-Unis et l’Australie. Nos universités devraient aussi aviser Ottawa de toute entente avec des États étrangers ou des entités d’enseignements et de recherches qui leur sont liés.

Les démocraties doivent se tenir debout ensemble devant la Chine. C’est le moment d’être ferme avec elle : son économie est essoufflée.

Canberra et Pékin viennent d’en arriver à un accord partiel sur les sanctions chinoises contre les produits australiens d’une valeur estimée à 20 milliards de dollars par an.

La Chine a besoin de l’Australie comme partenaire commercial qui va en profiter sans compromettre ses valeurs.