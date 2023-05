Un Grand Montréal plus vert: 40 millions $ pour planter 275 000 arbres

Pas moins de 275 000 arbres seront plantés dans la région de Montréal grâce à un investissement de 40 millions $ du gouvernement fédéral.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, mercredi dans le cadre du sommet Climat Montréal. Cet argent puisé dans le programme fédéral «2 milliards d’arbres» servira a financer trois projets de plantation à Montréal et à Vaudreuil-Dorion.

«Les arbres sont essentiels à la vie : ils séquestrent du carbone, améliorent la qualité de l'air et fournissent un habitat à la faune. Ce sont des alliés importants dans notre lutte contre les changements climatiques», a déclaré le ministre par voie de communiqué.

Le coordonnateur chez Arbre-Évolution Simon Côté explique pourquoi la cible de Justin Trudeau est irréalisable, au micro d'Alexandre Moranville-Ouellet via QUB radio :

Un premier projet de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) et de l’Alliance forêt urbaine visera à planter 200 000 arbres d’ici 2030 sur des terrains privés et institutionnels, comme les hôpitaux, les cours d’école et les terrains de diverses entreprises.

Le second projet, mené par la Ville de Montréal, permettra la plantation de 64 000 arbres d’ici deux ans dans des secteurs plus assujettis aux canicules afin de protéger la population vulnérable.

«En milieu urbain, les arbres sont des joyaux qui contribuent à la qualité de vie de la population. Ils agissent comme un filtre qui contribue à assurer la qualité de l'air. Ils réduisent la présence des îlots de chaleur et préviennent les inondations en ralentissant le ruissellement de l'eau lors de fortes pluies», a mentionné la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Finalement, le troisième projet réalisé en partenariat avec la Ville de Vaudreuil-Dorion a permis de planter plus de 11 000 arbres en 2022 sur le territoire de la municipalité de Montérégie.

«Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cette subvention qui nous a permis d'augmenter de 10 000 arbres notre plantation annuelle qui normalement varie de 400 à 600 arbres, et ce, depuis dix ans. Le périmètre urbain de notre ville a été construit sur des terrains sans arbre, il devenait prioritaire pour nous de créer une forêt urbaine», a souligné le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon.