Un petit air de déjà-vu pour Megadeth au Centre Vidéotron

À quelques titres près, Megadeth a offert un concert semblable à celui qu’il avait présenté lors de son dernier passage au Québec. Et pourtant, le quatuor californien débarquait avec, en main, un nouvel opus sur lequel on retrouve plusieurs solides morceaux de metal.

Sur les 14 titres interprétés, on retrouvait une seule nouvelle chanson de l’opus The Sick, the Dying... and the Dead ! et quatre titres qu’ils n’avaient pas joués en 2022.

Précisons d’entrée de jeu, avant d’essuyer un immense ressac de critiques, que Dave Mustaine et sa bande ont livré une solide et furieuse prestation de thrash metal « old school ». Rien à dire là-dessus. Le quatuor, membre du « Big Four », est solide comme jamais.

On aurait juste aimé entendre plus de nouveau matériel. Surtout que le dernier opus, lancé en septembre dernier, est un des bons albums metal de 2022.

Introduit par le titre Prince of Darkness, Megadeth a ouvert sa prestation, dans la fumée et dans un décor scénique épuré, avec Hangar 18, où le grand rouquin laisse toute la place au guitariste brésilien Kiko Loureiro pour quelques solos.

La foule explose et le quatuor poursuit avec Dread and The Fugitive Mind. Un public qui réagira fort lors d'une excellente version incandescente de Sweating Bullets où la voix de Mustaine était parfaite.

Après Trust, les sonorités calmes de guitare de Kiko Loureiro, annonciatrices d’un des grands moments de la soirée, se sont fait entendre.

«À tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. These are the last words. I’ll ever speak. And they’ll set me free», a chanté la foule, accompagnant la voix rauque de Dave Mustaine.

Sur l’écran géant, derrière les musiciens, une rue enneigée est apparue, suivi par les traditionnels «ohé, ohé, ohé» scandé par le public.

«Je ne parle pas beaucoup. Laissez-moi parler. Je veux vous remercier pour la réception pour notre nouvel album. Il y a eu la COVID et le cancer que j’ai battu. Merci pour vos encouragements», a lancé le chanteur-guitariste avant l’interprétation de We’ll Be Back de l’opus The Sick, the Dying... and the Dead!.

Après l’incontournable Symphony of Destruction, avec des images de guerre, Peace Sells, Dave Mustaine réservait une grosse surprise avec une immense version, très décapante, de Mechanix, qui est la version d’origine de la pièce The Four Horsemen qu’il a composée avec Metallica.

Du « placotage »

Avant Megadeth, la formation Bullet for My Valentine s’est amenée sur les planches au son de l’efficace Carmina Burana.

Leur dernière visite à Québec remontait à une présence en première partie d’Avenged Sevenfold en janvier 2018. Ça faisait un petit bout.

Sous des éclairages saccadés, le quatuor du Pays de Galles a chauffé le public durant une bonne heure.

«Vous êtes incroyables. Merci de votre appui», a lancé le chanteur-guitariste Matt Tuck, qui n’en revenait pas de la réaction du public.

Les spectateurs sur le parterre étaient assez actifs en «slamant» et en faisant du «body surf».

Parfois, ce sont les téléphones cellulaires qui dérangent, parfois ce sont les interminables séquences de placotage qui n’en finissent plus. Comme ces deux gars durant la prestation de Bullet For My Valentine qui avaient de grandes discussions à haut volume, perçant le grand déploiement de décibels. Ça aussi, ça dérange et c’est insupportable.

Le prog-métal ontarien d'ONI

En début de soirée, à 19 h, la formation ontarienne ONI a bien fait les choses avec une solide demi-heure de metal progressif.

Le quintette dirigé par le chanteur Jake ONI, un colosse à la longue chevelure, a écrasé la pédale au plancher dès les premières notes de sa prestation. Ça rentrait au poste.

La formation a interprété le titre Secrets, sur lequel, sur l’album Loathing Light, on retrouve les voix d’Iggy Pop et de Randy Blythe de Lamb of God. Le public a manifesté, avec raison, son bonheur à plusieurs reprises.

Le trois formations sont en vedette, jeudi, à Place Bell à Laval.