Une maman championne du monde de judo pour la 6e fois de sa carrière

Maman depuis 11 mois d’une petite fille, la Française la judokate Clarisse Agbegnenou a réussi tout en exploit en remportant, mercredi à Doha au Qatar, son 6e titre mondial en carrière à son retour sur la grande scène.

En route vers son 6e titre mondial chez les moins de 63 kg et sous les yeux de sa fille Athéna, l’athlète de 30 ans a notamment défait Catherine Beauchemin-Pinard en quart-de-finale. Vice-championne du monde en titre, la Québécoise s’est par la suite inclinée à son premier combat du repêchage face à la Mexicaine Prisca Awiti Alcaraz pour conclure en 7e position, elle qui visait la première marche du podium.

Depuis sa médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, Agbegnenou n’avait pris part qu’à une compétition internationale, soit le Grand Chelem de Tel-Aviv en février où les résultats n’avaient pas été au rendez-vous.

Si elle a eu besoin de la prolongation pour remporter deux de ses trois premiers combats, la Française a défait Beauchemin-Pinard par ippon avant d’enchaîner avec deux autres victoires décisives en demi-finale et finale.

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne et triple olympien Antoine Valois-Fortier a été impressionnée par la prestation de la sextuple championne du monde. «Clarisse est l’une des plus grandes athlètes de l’histoire de notre sport, a-t-il déclaré. C’est une athlète et une personne hors norme. C’est phénoménal ce qu’elle vient de réussir et elle est encore capable de me surprendre.»

Habitué de composer avec de longues périodes d’inactivité tout au long de sa carrière en raison de différentes blessures, Valois-Fortier estime que l’exploit d’Agbegnenou est bien plus méritoire.

«C’est dix fois plus méritoire ce qu’elle a fait. Il n’y aucune comparaison entre les deux. Ça ne serait pas possible pour la majorité des athlètes, mais je n’avais aucun doute qu’elle pouvait réussir si c’était son désir.»

Médaillée de bronze à Tokyo, Beauchemin-Pinard avait subi sa seule défaite face à Agbegnenou. «On savait qu’on pourrait retrouver Clarisse sur notre chemin plus tard dans le tableau, mais Catherine était concentrée sur un combat à la fois. Elle avait la bonne attitude. Au repêchage, elle a dominé la Mexicaine 90 pour cent du combat, mais elle a échappé une séquence où son adversaire en a profité pour marquer le point.»

Vice-championne du monde, Beauchemin-Pinard occupait le 2e rang au classement international avant le mondial.

Une 5e place pour Gauthier-Drapeau

À seulement ses deuxièmes mondiaux, François Gauthier-Drapeau a connu un beau parcours avant de s’incliner dans le combat pour le bronze face au Coréen Joonhwan Lee. Il a terminé en 5e place chez les moins de 81 kg.

«François peut être fier de sa journée, a mentionné Valois-Fortier. Il est déçu de ne pas être sur le podium, mais il va réaliser qu’il a réussi de belles choses avec le recul. La journée d’aujourd’hui va lui servir de motivation dans le futur. Dans le combat pour le bronze, il a manqué un peu d’agressivité, mais il faut donner crédit au Coréen qui a très bien fait. Lors de la préiode d’échauffement, il y avait une dose de stress, mais j’ai immédiatement senti qu’il pourrait aller loin.»»