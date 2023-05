Une première bande-annonce du film «Les jours heureux» de Chloé Robichaud a été dévoilée

L’actrice Sophie Desmarais se glisse dans la peau d’une cheffe d’orchestre dans Les jours heureux, le troisième long métrage de la réalisatrice Chloé Robichaud, dont la bande-annonce a été dévoilée mercredi.

Le film, qui prendra l’affiche le 20 octobre prochain, explorera l’univers de la musique classique à travers le parcours d’Emma (Sophie Desmarais), jeune cheffe d’orchestre talentueuse et étoile montante de la scène montréalaise, qui entretient une relation complexe avec son père et agent, joué par Sylvain Marcel.

Nour Belkhiria, Maude Guérin, Katherine Levac, Yves Jacques et Vincent Leclerc font aussi partie de la distribution.

Il s’agit d’une troisième collaboration entre Chloé Robichaud et Sophie Desmarais, après notamment le film Sarah préfère la course, sorti en 2013. Pour se préparer pour le rôle, l’actrice a pu bénéficier des précieux conseils du réputé chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin. Ce dernier a participé au projet à titre de consultant musical tandis que l’Orchestre Métropolitain – dont Nézet-Séguin est le chef principal et directeur artistique – a collaboré autant pour l’enregistrement des pièces musicales que pour le tournage du film.

Les jours heureux sera présenté en première à Montréal le 16 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en présence de l’équipe du film, du chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre Métropolitain.