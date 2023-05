Une vedette internationale débarquera au Festival Western de Sainte-Tite

Grosse nouvelle dans l’univers de la musique country et elle plaira aux amateurs du Québec : la vedette internationale Tim McGraw débarquera au Festival Western de Saint-Tite en septembre prochain et sera l'attraction de sa programmation 2023.

• À lire aussi: Festival western de Saint-Tite : la fin de l'épreuve de capture du veau recommandé

• À lire aussi: Grands festivals québécois: faute de nouvelles subventions, des événements plus modestes?

L'artiste de 56 ans se produira sur les Grandes Estrades Coors Original, au cœur de la ville de Saint-Tite, ont annoncé les promoteurs.

«C'est un énorme accomplissement pour nous d'avoir un artiste comme Tim McGraw à la tête de notre programmation ! Nous sommes excités, fébriles, et vraiment fiers d'offrir un spectacle de ce calibre à nos festivaliers pour la 55e édition», a affirmé Nadia Moreau, présidente du comité organisateur de l'événement.

Les billets seront mis en vente le 10 mai pour les membres Fan Club du Festival, puis la billetterie sera officiellement ouverte au grand public le 12 mai, dès 6h.

Gagnant de trois Grammy, Tim McGraw a vendu plus de 90 millions de disques dans le monde et a dominé les palmarès avec 46 simples et 19 albums qui ont trôné aux palmarès mondiaux.

Le Festival Western de St-Tite se déroulera du 8 au 17 septembre 2023. L'événement attire dans son village près de 600 000 visiteurs durant 10 jours de festivités.