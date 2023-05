Unir nos forces pour nourrir l’espoir

Keurig Dr Pepper Canada joint ses forces à celles de la Croix-Rouge canadienne (CRC) pour lutter contre l’insécurité alimentaire et contribuer à la santé et au bien-être des Canadiens et des Canadiennes.

Le Canada fait face à une crise grandissante relative à l’insécurité alimentaire qui touche un nombre alarmant de familles, d’enfants, de sans-abris et de personnes âgées.

Durant les premiers stades de la pandémie, environ un Canadien sur huit a éprouvé des difficultés à se nourrir convenablement. L'augmentation du coût de la vie et du coût du panier d'épicerie, ont rapidement fait augmenter la proportion de Canadiens souffrant d’insécurité alimentaire, passant à un Canadien sur cinq.

Devant cette crise inédite, Keurig Dr Pepper Canada s’est allié à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les populations en situation de vulnérabilité.

L’entreprise s’engage notamment à organiser des collectes de fonds et de denrées, ainsi qu’à apporter une aide financière substantielle aux programmes de santé et de bien-être de la Croix-Rouge canadienne.

Campagne de sensibilisation

En plus de faire de la Croix-Rouge canadienne son programme de référence au niveau communautaire, Keurig Dr Pepper Canada met de l’avant une campagne de communication qui vise à sensibiliser ses employés et ses partenaires aux enjeux d’insécurité alimentaire et à promouvoir les programmes de santé communautaire et de bien-être de l’organisme.

Olivier Lemire, président de Keurig Dr Pepper Canada, se réjouit de cette nouvelle collaboration avec la CRC : « Soutenir les gens et les familles dans le besoin au sein de nos communautés fait partie de notre ADN. Nous avons en plus la chance de pouvoir compter sur l’engagement exceptionnel de nos employés pour remplir cette mission. C’est un privilège et un devoir pour nous d'unir nos forces à celles de la Croix-Rouge canadienne et de mettre la main à la pâte pour contrer l’insécurité alimentaire. »

En plus des collectes de fonds et de denrées, les employés de Keurig Dr Pepper Canada sont conviés à des dîners-conférences présentés par différents experts pour en apprendre davantage sur l’insécurité alimentaire au Canada et découvrir comment ils peuvent contribuer à leur tour.

« En tant que père de famille et leader d’entreprise, je ne peux rester indifférent aux enjeux d’insécurité alimentaire. C'est pourquoi nous passons de la parole aux actions concrètes en déployant les efforts nécessaires pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin », confie Olivier Lemire.

Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec, reconnaît l’importance de ce partenariat : « Le soutien de Keurig Dr Pepper Canada nous aide à adopter une approche holistique pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. La proportion de Canadiens en situation d’insécurité alimentaire et en situation de vulnérabilité a augmenté de manière considérable dans les dernières années. Ce soutien supplémentaire n’a jamais été aussi important. Ensemble, nous aurons une contribution significative au cours des mois et des années à venir. »

Pour en savoir plus, visitez croixrouge.ca.