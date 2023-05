15 idées-cadeaux de dernière minute pour gâter maman

C’est la fête des Mères ! Célébrez les femmes spéciales de votre vie grâce à ces 15 idées-cadeaux pour la maison.

Tapis Ruggable x Iris Apfel

Photo fournie par Ruggable

Les mamans qui aiment les designs audacieux et les couleurs vives adoreront la collection spéciale signée Ruggable avec l’icône de la mode Iris Apfel ! Ces tapis, lavables à la machine, sont flanqués d’animaux en tous genres, comme des flamants roses, des perroquets ou des insectes, ou de superbes motifs floraux.

À partir de 200 $ – ruggable.com

Jardinière suspendue en bois de Le Tenon et la mortaise

Photo fournie par Le Tenon et la Mortaise

Le Tenon et la Mortaise est un duo de designers-ébénistes à Saint-André-de-Kamouraska. Leur magnifique jardinière suspendue en bois est une tablette qui peut également faire office de table de chevet ou accueillir les produits cosmétiques dans la salle de bain. Polyvalent et très joli !

À partir de 48 $ – letenonetlamortaise.com

Coussin multicolore de Maison Prunelle

Photo fournie par Maison Prunelle

Les belles couleurs de ce coussin signé Maison Prunelle, un magasin de décoration de l’avenue du Mont-Royal, rehausseront sans aucun doute la chaleur du salon et donneront une petite touche extravagante à votre décor. Gros plus : le coussin est fabriqué à Montréal !

50 $ – prunelle.ca

Panier de Livom

Photo fournie par Livom

Que ce soit dans l’entrée, le salon ou la chambre à coucher, ce beau panier carré en jonc de mer, tissé à la main, de la marque québécoise Livom, permettra aux mamans de garder leur espace bien rangé, en tout temps, et ce, avec style !

45,50 $ – livom.ca

Couverture lestée tricotée à la main de Silk & Snow

Photo fournie par Silk & Snow

L’entreprise canadienne Silk & Snow propose cette couverture lestée tricotée à la main à partir de coton naturel, pour les mamans qui recherchent l’apaisement et souhaitent réduire leur niveau de stress et d’anxiété.

230 $ – silkandsnow.com

Vase d’Atelier Make

Photo fournie par Atelier Make

Atelier Make, studio montréalais des conceptrices Maya Ersan et Jaimie Robson, propose de belles créations de porcelaine, comme ce vase offert en plusieurs formats et couleurs, dont cette couleur cantaloup.

À partir de 45 $ – ateliermake.com

Plateau de baignoire d’Indigo

Photo fournie par Indigo

Les mamans méritent bien un moment de relaxation ! Avec ce plateau pour le bain en bambou, un matériau résistant à l’eau et à l’épreuve du temps, elles pourront poser leur livre, leur savon, leur encens ou encore leur verre, tout en relaxant.

64,50 $ – chapters.indigo.ca

Affiche de Baltic Club

Photo fournie par Baltic Club

Depuis sa création en 2014, la marque de papeterie et d’art de vivre Baltic Club séduit par ses belles illustrations, comme cette carte de la Lune. Les deux esprits créatifs derrière la compagnie, Mélanie Ouellette et Brice Salmon, créent des produits inspirants, qui apportent du bonheur et embellissent la maison !

À partir de 22 $ – thebalticclub.com

Bougie de soya de Moodgie

Photo fournie par Moodgie

Pour voyager tout en restant dans le confort de sa maison, rien de tel que cette bougie de soya, fabriquée à Montréal, à la senteur bois flotté et sel de mer ! Fermez les yeux et transportez-vous au bord de la mer.

De 20 à 30 $ – moodgie.ca

Aspirateur et vadrouille robot 2-en-1 Shark

Photo fournie par Shark

Pour que le ménage ne soit plus une corvée, optez pour le Shark AI ultra, un robot 2-en-1 qui combine un aspirateur ultrapuissant avec une vadrouille pour un nettoyage complet de la maison. Le robot intelligent cartographie automatiquement la maison et s’y adapte pour la nettoyer tout en évitant les obstacles.

99,99 $ – sharkclean.ca

Appuie-livre cachalot d’Urban Barn

Photo fournie par Urban Barn

La maman bibliophile, et particulièrement celle qui a lu d’une traite le roman Moby Dick, appréciera cet appuie-livre en forme de cachalot, pour mettre ses livres préférés en évidence de belle façon sur la bibliothèque ou le foyer.

39 $ – urbanbarn.com

Arrosoir de Rona

Photo fournie par Rona

Pour les mamans qui ont la main verte, cet arrosoir à la poignée dorée ajoutera du style à la routine d’arrosage des plantes vertes d’intérieur ou de celles sur le balcon ou sur la terrasse !

34,99 $ – rona.ca

Pantoufles en laine de mouton de Parachute

Photo fournie par Parachute

Ces pantoufles, confectionnées à 100 % à partir de laine de mouton, garderont les pieds des mamans au chaud ! À enfiler au lever du lit pour ne plus les enlever de la journée !

139 $ – parachutehome.com

Diffuseur en céramique de Kozy

Photo fournie par Kozy

Que ce soit pour parfumer l’air, se relaxer ou mieux dormir, ce diffuseur d’huiles essentielles permettra de faire baigner la maison dans une apaisante atmosphère. Pour les mamans qui apprécient tous les bienfaits de l’aromathérapie.

39,99 $ – boutiquekozy.ca

Coffret Fête des Mères au lilas de Selv Rituel

Photo fournie par Selv Rituel

Confectionnés à la main à Montréal, les produits de Selv Rituel favorisent la détente du corps et de l’esprit. Ce coffret aux douces senteurs du lilas, arbuste emblématique du printemps, comprend une trousse immersive pour le bain, un gel douche et une huile bain et corps. Détente assurée !

58 $ – selvrituel.com