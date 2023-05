ROY, père Germain c.s.c.



Religieux de Sainte-Croix





À Montréal, le 30 avril 2023 est décédé le père Germain Roy à l'âge de 93 ans. Il est né le 15 juillet 1929 à Asbestos (aujourd'hui Val-des-Sources, Estrie), fils de Omer Roy et Flore Blanchette.Il entre au noviciat le 15 août 1951 et fait ses voeux perpétuels le 15 septembre 1956. Il étudie la philosophie au Collège de Saint-Laurent et la théologie au Scolasticat de Sainte-Geneviève. Il est ordonné prêtre par le cardinal Paul-Émile Léger le 29 juin 1957.Entre 1959 et 1996, il passe 33 années en Haïti comme vicaire, aumônier et curé. À compter de 1972, il est curé au Borgne pendant 11 années. Il y investit son temps et son énergie dans plusieurs activités et projets venant en aide aux populations pauvres. Ce furent ses plus belles et fructueuses années en Haïti.De retour au Québec, il se consacre au ministère dans des paroisses à Saint-Zotique, Rivière-Beaudet et Saint-Chrysostome. Il vivra de belles années comme vicaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs à Saint-Polycarpe, apprécié pour sa présence et son travail. Il est enfin vicaire dominical à Saint-Laurent pendant une année avant de cesser tout ministère.Il laisse dans le deuil ses confrères de Sainte-Croix, sa famille et ses amis proches.La messe des funérailles sera célébrée en privé.