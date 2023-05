[À VOIR] Le député de Chapleau vole au secours de Geneviève Guilbault et son cellulaire

Moment inusité au Salon bleu: le député de Chapleau, Mathieu Lévesque, a volé au secours de Geneviève Guilbault qui, prise de court au moment de prendre la parole, cherchait désespérément une prise pour recharger son cellulaire.

Sur les images captées par l’Assemblée nationale, mercredi après-midi, on peut voir que le député caquiste de Chapleau, derrière Geneviève Guilbault, peine à son tour à trouver une prise électrique pour brancher le téléphone de sa collègue.

«Excusez, je vois si je peux brancher mon cellulaire. Je suis désolée, c’est arrivé plus vite que je pensais», avoue pendant ce temps Mme Guilbault, qui répondait alors à une intervention du chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay.

Capture d'écran, vidéo de l'Assemblée nationale

«La verve habituelle de notre fougueux collègue de LaFontaine me laissait croire que l’intervention serait un petit peu plus longue», ajoute Mme Guilbault, qui était concentrée sur son appareil mobile pendant l’envolée oratoire du chef libéral par intérim.

La désuétude du Salon bleu est bien connue. L’endroit fera d’ailleurs l’objet d’importants travaux de modernisation, à compter de septembre 2024. Dans l’attente, les parlementaires doivent se rabattre sur des rallonges électriques, qui sont disposées çà et là à différents endroits de la salle de l’Assemblée nationale.