Aux côtés de Normand Brathwaite: trois nouvelles coanimatrices à «Belle et Bum»

À la suite du départ de Mélissa Lavergne de Belle et Bum, Normand Brathwaite aura trois nouvelles coanimatrices pour la 21e saison, soit Marie-Josée Gauvin, Fabiola N. Aladin et Lunou Zucchini.

Les trois femmes se partageront la tâche en alternance dès septembre prochain à Télé-Québec.

Marie-Josée Gauvin est surtout connue comme animatrice de radio depuis 2005, elle qui a déjà travaillé avec Normand Brathwaite à CKOI. On dit qu’elle est habile avec une guitare. Dans une vidéo, l’animatrice a un verre de bulles à la main et parle d’un «honneur, Belle et Bum, de débarquer dans votre famille».

Fabiola N. Aladin est comédienne. On l’a vue dans M’entends-tu? à la même antenne et dans Sans rendez-vous sur ICI Télé. Elle est aussi chroniqueuse au talk-show de Marc Labrèche Je viens vers toi, sur Noovo. Elle a participé au segment guitares à gogo de l’émission l’hiver dernier. Elle dit avoir du mal à «se gérer» en pensant à toutes les rencontres qu’elle fera sur le plateau de Belle et Bum.

Enfin, Lunou Zucchini s’est illustrée comme finaliste de «Star Académie» en 2021 et elle est la fille de Luce Dufault, une habituée de Belle et Bum. Lunou a «vraiment hâte» de se joindre à cette belle «gang de fous», a-t-elle souligné.

La percussionniste Mélissa Lavergne, qui a pris part à 400 émissions depuis les débuts de Belle et Bum, partageait l’animation avec Normand Brathwaite depuis 2015. Elle a annoncé son départ en février dernier, au terme de la 20e saison. Le rôle de présentatrice avait été assumé auparavant par Geneviève Borne, Claudine Prévost, Roxanne Saint-Gelais et Sophie Durocher.

L’émission musicale, qui fait une place de choix à des artistes de la relève ou méconnus, est produite par Sphère Média, réalisée par Daniel Laurin et sous la direction musicale d’Amélie Mandeville.

Rappelons que Belle et Bum vient de remporter le Prix Partenaire en musique de la SOCAN.