Boxe : Sébastien Bouchard est tanné de faire du surplace

Quand Sébastien Bouchard s’est remis à l’entraînement à temps plein, il venait à peine d’être père pour la troisième fois. Mauvais timing diront certains, mais pas pour lui. Il attendait cette chance depuis plus d’un an.

• À lire aussi: Boxe: Patrick Roy inspire Kim Clavel

• À lire aussi: Boxe: une adversaire caméléon pour Kim Clavel

• À lire aussi: Kim Clavel: la boxeuse qui allait à l’école à cheval

En fait, Bouchard (19-2-1, 8 K.-O.) n’a grimpé dans le ring que deux fois en quatre ans. Il a subi des blessures graves à une épaule et au biceps, et la pandémie a mis le monde de la boxe sur pause.

«Ce n’est pas le scénario qui j’aurais voulu. On a demandé à Yvon [Michel] de m’avoir plusieurs combats rapprochés, parce que l’inactivité était en train de tuer ma carrière», a-t-il mentionné hier en mangeant des fruits après avoir grimpé à 149,6 lb sur le pèse-personne. Il y a environ deux mois, il était à 184 lb!

«Il a été vraiment malchanceux, a confirmé son promoteur. [...] Il veut se donner une dernière chance de se rendre au maximum de son potentiel.»

Le boxeur de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, a frappé à la porte du Groupe Yvon Michel (GYM) afin de relancer sa carrière, car à 36 ans, le temps presse.

«Est-ce qu’il me reste un an, trois ans, cinq ans? Deux, trois ou 10 combats? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c’est que je ne veux plus vivre ce que j’ai vécu dans les dernières années, je ne veux plus être inactif pendant un an. Tant que j’aurai un objectif, je vais continuer, mais si on fait du surplace, je vais arrêter», a assuré Bouchard.

Le soutien le plus important

Si l’entrepreneur en construction peut se donner une dernière chance, c’est notamment grâce à sa conjointe Natasha Pageau, qui l’accompagne dans la boxe depuis 20 ans. Ce n’est pas peut dire, puisqu’elle s’occupe de leurs jeunes enfants âgés de 4 mois, 2 et 5 ans.

«Elle n’arrête jamais! Je délaisse la compagnie, la vie familiale et les amis pendant trois mois. Ma vie est axée sur la boxe, la nutrition. C’est beaucoup de sacrifices», admet Bouchard.

Pas commettre la même erreur

C’est pourquoi il ne veut pas que l’erreur commise face au Mexicain Ricardo Lara en mars 2022, quand il avait obtenu un verdict nul à Trois-Rivières, se répète.

Vendredi soir contre Fernando Altamirano Marquez (11-1, 9 K.-O.), à la Place Bell de Laval, en sous-carte au combat de Kim Clavel, Bouchard veut revenir à ses bonnes habitudes.

«Je ne veux pas essayer de devenir un nouveau Sébastien, a-t-il dit. On voulait contre attaquer [contre Lara], mais mon pain et mon beurre a tout le temps été la force physique, la pression. Demain, je vais le brasser physiquement comme j’ai toujours fait.»

Bouchard espère donc laisser une bonne impression afin de revenir souvent dans le ring et affronter des adversaires significatifs devant les siens, à Québec.

Volny, un nom à retenir

S’il y a un autre boxeur qui a tout à prouver et qui gagne à être connu, c’est le Montréalais Patrice Volny (16-1, 10 K.-O.), qui se mesurera à Abraham Juarez Ramirez (21-10-1, 10 K.-O.).

Grâce à une entente entre ls promoteur ontarien Lee Baxter et GYM, Volny sera plus souvent en action dans la Belle Province.

«Il était classé parmi les meilleurs aspirants chez les 160 lb quand il s’est battu contre Esquiva Falcao pour l’éliminatoire de l’IBF [un revers à son dernier combat il y a un an et demi à Las Vegas]. L’inactivité l’a fait sortir des classements», a soutenu Michel.

«Je n’ai jamais quitté le gym, même si j’étais inactif dans le ring. On n’a jamais arrêté. On a hâte de retoucher à ça pour voir ce qu’on a fait, ce qui a évolué, de mettre en pratique ce qu’on a travaillé, comme la distance et le contrôle dans le ring», a souligné Volny, qui a notamment mis les gants avec l’ancien champion du monde Caleb Plant.

▶ Tous les boxeurs ont respecté la limite de poids, ce midi.

▶ Le gala de demain soir à la Place Bell de Laval ne comptera que cinq combats, puisque celui de Thomas Blumenfeld a été annulé, son rival n’ayant pas fait le voyage.

▶ Le duel de la soirée pourrait être celui opposant la Québécoise d’adoption née à Paris Caroline Veyre (3-0) à la Française Emma Gongora (6-2). Elles devaient s’affronter en mars, mais Gongora s’était blessée à l’entraînement. «Le gérant de Gongora est tellement certain qu’elle va gagner, qu’il m’a déjà offert un combat revanche!» a raconté Yvon Michel en riant.

▶ Les spectateurs qui arriveront tôt pourront voir en action une vedette en devenir en l’Albertaine Alexas Kubicki (6-0), qui n’a perdu qu’un combat amateur alors qu’elle a porté les couleurs du Canada et de la Pologne.

Photo Mylène Richard

▶ Quant à Kim Clavel (16-1, 3 K.-O.), elle souhaite confirmer qu’elle a toujours sa place et qu’elle peut redevenir championne du monde. Pour sa finale contre la Mexicaine Naomi Arellano Reyes (9-2, 5 K.-O.), la Québécoise de 32 ans pourra compter sur son plus grand fan, son père Pierre. «Elle sera là pour boxer, pas pour niaiser!» a-t-il lancé aux journalistes.