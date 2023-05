Canada 2100: le Bloc demande à la Chambre de «rejeter» l’Initiative du siècle

Le Bloc québécois forcera les autres partis à se prononcer pour ou contre l’Initiative du siècle, dont l’idée d’atteindre 100 millions de Canadiens en 2100 aura pour effet de réduire le poids du Québec déjà déclinant au sein de la fédération canadienne.

Le vote sur la motion bloquiste, qui devra se tenir lundi après-midi, a donné lieu à des échanges parfois corsés en Chambre jeudi matin.

Le chef Yves-François Blanchet a dénoncé une idée qui «condamne le Québec à son atténuation, à son amenuisement» au Canada.

«Si les Québécois ne veulent pas subir une politique dont la conséquence connue, tout le monde le dit, est un affaiblissement et une disparition potentielle du peuple et de la nation québécoise française [...] il est possible que ça alimente une réflexion [sur la souveraineté] et que le processus s’accélère», a-t-il lancé lors d’un point de presse en avant-midi.

M. Blanchet a par ailleurs déclaré «méprisables» les propos tenus par le néodémocrate Peter Julian, qui a déclaré que les déclarations du chef «miroitent de façon très triste l’extrême-droite française».

Un peu plus tard, les élus Mario Simard du Bloc et Alexandre Boulerice du NPD se sont lancé la balle en citant tour à tour du Gérald Godin, du Gaston Miron et du Gilles Vigneault pour étoffer leurs propos sur l’immigration au Québec.

Prenant la parole lui aussi, le ministre de l’Immigration Sean Fraser a insisté pour dire que son plan d’accueillir 500 000 immigrants par année dès 2025 avait pour principal objectif la croissance économique du pays.

Le ministre s’est toutefois empressé de prendre ses distances par rapport à l’Initiative du siècle, même si le plan qu’il a présenté à l’automne est un calque des idées du groupe d’influence basé à Toronto.

«Permettez-moi, monsieur le président, d’être très clair: l’Initiative du siècle, le Century initiative, n’est pas la politique du gouvernement fédéral. C’est moi qui ai avancé le niveau d’immigration dans la Chambre des communes [...]», a glissé M. Fraser.

Le bureau du ministre a affirmé dans un courriel jeudi matin que «100 % de la croissance de la main-d'œuvre provient de l'immigration» dans le Canada d’aujourd’hui.

Le gouvernement de François Legault prépare une réforme du système d’immigration au Québec, qui devrait être dévoilé prochainement.

Mercredi, l’ensemble des partis à l’Assemblée nationale ont adopté une motion pour rejeter l’Initiative du siècle, soulignant qu’elle était «incompatible» avec la protection du français au Québec.