«Canada's Got Talent»: la troupe montréalaise GBA s'incline

Le parcours de la troupe acrobatique montréalaise GBA à Canada’s Got Talent est terminé.

Les danseurs n’ont pas récolté suffisamment d’appuis de la part du public pour accéder à la finale.

Les résultats du vote ont été dévoilés jeudi matin, à l’émission Breakfast Television. Ce sont finalement le chanteur britanno-colombien Raymond Salgado et la chanteuse Torontoise Meave qui ont obtenu les faveurs des téléspectateurs. Ils sont également les seuls représentants de leur province pour la finale du concours.

Le Québec aura quant à lui trois défenseurs, soit l’imitatrice et bruiteuse Geneviève Côté, la troupe de danse de Lévis The Cast, qui ont été toutes deux sauvées par les juges mardi soir lors de leur demi-finale, et la troupe de danse de Trois-Rivières Conversion, qui a aussi été protégée par les juges lors de sa demi-finale, la semaine dernière.

La finale de Canada’s Got Talent sera retransmise en direct, le mardi 16 mai, dès 20 h, sur les ondes de Citytv et Citytv+.