Capitales de Québec: des bâtons «chauds» pour amorcer la saison

S’il faut se fier au résultat de leur dernier match préparatoire, les Capitales de Québec pourront miser sur l’offensive pour espérer défendre leur titre de champions de la Ligue Frontière en 2023.

Alors qu’ils entament leur saison vendredi en rendant visite aux Crushers de Lake Erie, les Capitales ont inscrit 19 points, mercredi soir à Ottawa, dans un match à sens unique contre les Titans. C’était déjà 18 à 0 après cinq manches... Québec l’a emporté 19 à 2.

«Je suis content qu’on ait pu finir [le calendrier préparatoire] sur une bonne note, a commenté le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, jeudi. On avait moins bien fait les deux matchs précédents et je n’étais pas de bonne humeur.»

Le nouveau venu Ryan Roell en est un qui a contribué à redonner le sourire à Scalabrini en frappant deux grands chelems, mercredi, pour totaliser huit points produits.

«Roell venait au camp pour se battre pour un poste et il a frappé quatre grands chelems en six matchs préparatoires, a souligné le gérant. On va attendre un peu avant de trop s’exciter, mais disons que son poste avec l’équipe, il l’a vraiment gagné.»

Pete Tago : l’as de la rotation

Pendant que l’attaque des Capitales va bien, Scalabrini se montre également confiant face à la rotation de partants. Si la formation de Québec attend toujours l’arrivée de Steven Fuentes, en raison de son visa, c’est le Californien Pete Tago qui représente l’as au monticule.

Bonne nouvelle pour les partisans de Québec : Tago aura droit à un départ écourté, vendredi face aux Crushers, afin de pouvoir également être le partant pour l’ouverture locale, le mardi 16 mai, au Stade Canac.

«Tago est un vétéran, il a lancé un peu partout dans les ligues mineures et dans le baseball indépendant, a noté Scalabrini, concernant l’artilleur droitier de 30 ans. Il a une bonne balle rapide et une courbe 12-6 qu’il maîtrise très bien.»

Un look à la Ogilthorpe

D’ici l’ouverture locale à Québec, Carlos Sano et Landon Leach verront aussi de l’action en Ohio puisqu’ils auront les départs samedi et dimanche, respectivement.

En plus de retrouver quelques visages familiers, dont ceux des Québécois David Glaude, Jonathan Lacroix et Marc-Antoine Lebreux, les partisans pourront découvrir, la semaine prochaine au Stade Canac, plusieurs nouveaux. Il y a Juremi Profar, mais aussi... Roell qui, physiquement, n’est pas sans faire penser au personnage Ogie Ogilthorpe, du légendaire film «Slap Shot».

Les Aigles de Trois-Rivières entament également leur saison régulière, vendredi. Ils sont pour leur part à l’étranger pour les neuf premiers matchs de la saison, d’abord contre les Valleycats de Tri-City. L’ouverture locale à Trois-Rivières est prévue le mardi 23 mai.

Le chronomètre débarque dans la Ligue Frontière

Comme dans le baseball majeur, un chronomètre pour les lanceurs et les frappeurs fait son apparition dans la Ligue Frontière en 2023. Il s’agit d’un ajustement important pour les joueurs, mais aussi pour le gérant des Capitales Patrick Scalabrini.

«Je suis encore mitigé face à ça, j’aime ça quand ça bouge rapidement et ça évite la possibilité qu’il y ait du niaisage. En même temps, ça enlève un peu la magie du baseball d’avoir un cadran», a résumé Scalabrini.

«J’aime beaucoup le baseball et, dans ce sens-là, je ne tenais pas nécessairement à ce qu’on raccourcisse les matchs, a-t-il ajouté. Mais pour le partisan, c’est sûrement une heureuse nouvelle. Ça ajoute du rythme!»

Les Capitales ont pu tester le chronomètre une seule fois durant le calendrier préparatoire, soit mercredi soir à Ottawa, dans une victoire de 19 à 2.

«Pour les deux premières semaines de la saison, les équipes auront droit à des avertissements, mais les règlements seront ensuite appliqués», a informé Scalabrini.

Plus rapide que dans le baseball majeur

Les règles sont encore plus strictes qu’au baseball majeur. Ainsi, 14 secondes au lieu de 15 sont allouées entre chaque tir lorsqu’il n’y a aucun coureur sur les sentiers. On passe à 18 secondes (au lieu de 20 dans le baseball majeur) avec au moins un joueur sur les coussins. Le frappeur, lui, doit être prêt lorsqu’il reste neuf secondes au cadran.

Scalabrini croit que l’aspect mental de certains joueurs sera mis à l’épreuve.

«Ça pourrait devenir difficile pour un jeune lanceur qui perd la zone des prises, a-t-il indiqué, en guise d’exemple. Avec le chronomètre, il pourrait avoir du mal à se recentrer, si ça commence à tourner dans sa tête.»